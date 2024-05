Varta Mag Pro, il power bank wireless compatibile anche con gli iPhone

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Varta ha presentato ufficialmente il Mag Pro Wireless Power Bank, il caricatore senza fili in grado di utilizzare sia la ricarica Qi che la tecnologia MagSafe.

Un prodotto che unisce un design moderno e un utilizzo molto intuitivo: basta attaccarlo magneticamente a qualsiasi smartphone (compatibile con la ricarica wireless) per avere una connessione stabile e senza vibrazioni per tutto il tempo della ricarica, con la possibilità di continuare ad utilizzare il proprio device senza alcun problema.

Oltretutto si tratta anche di un sistema estremamente versatile, compatibile con device Android, con quelli a marchio Apple e, grazie all’USB con qualsiasi device elettronico.

Varta Mag Pro Wireless Power Bank: scheda tecnica

Il nuovo power bank wireless Mag Pro di Varta ha una capacità di 5.000 mAh e può essere usato con qualsiasi smartphone in grado di utilizzare la ricarica Qi, lo standard MagSafe o, in caso contrario, dotato di porta USB.

Lo standard di ricarica Qi, utilizza l’induzione elettromagnetica per generare corrente attraverso il contatto tra il dispositivo da caricare e stazione di ricarica. Anche per lo standard MagSafe vale lo stesso discorso ma, in questo caso, parliamo di una tecnologia sviluppata direttamente da Apple (originariamente per MacBook) e installata anche sugli smartphone a partire dall’iPhone 12.

In questo secondo caso, dunque, l’utilizzo di questo sistema è limitato ai soli device dell’ecosistema dell’azienda di Cupertino, mentre la ricarica Qi può essere utilizzata su qualsiasi device compatibile con la ricarica wireless.

Il power bank garantisce una potenza di ricarica wireless fino a 7,5 W, anche mentre il telefono è in uso. In alternativa si può optare per la porta USB-C posizionata sul lato inferiore e compatibile con qualsiasi dispositivo elettronico, che permette di arrivare a una potenza di ricarica fino a 12 W. La stessa USB può essere utilizzata anche per ricaricare il caricatore stesso.

In questo senso, dunque, il Mag Pro di Varta può essere utilizzato come un qualsiasi power bank, andando a ricaricare qualsiasi tipo di dispositivo USB. Tuttavia bisogna sottolineare che 5.000 mAh non sono molti e, nonostante si tratti di un prodotto molto versatile, bisognerà dosarne l’utilizzo con cura.

Sulla parte frontale del dispositivo spicca il logo Varta che, utilizzando tre differenti tonalità di colore, indica chiaramente il livello di batteria residua del power bank.

Per quanto riguarda il design, parliamo di un prodotto dalle dimensioni contenute: con i suoi 61 mm di larghezza e 92 mm di altezza e il power bank può essere agganciato tranquillamente al retro dello smartphone senza dare grossi problemi. Avendo poi una superficie gommosa, favorisce anche la presa del proprio device, che rimane sempre ben saldo nelle mani degli utenti.

Infine, in tema di sicurezza, Varta utilizza la tecnologia proprietaria che protegge il suo device dalla scarica e dal sovraccarico, evitando di causare danni, rotture o deterioramento dei dispositivi ad esso connessi causati da errori involontari nell’utilizzo.

Varta Mag Pro Wireless Power Bank: prezzo e disponibilità

Il nuovo Varta Mag Pro Wireless Power Bank può essere già acquistato sul sito ufficiale del produttore al prezzo consigliato al pubblico di 44,99 euro.