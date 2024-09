SBS, Puro e case&me, i nuovi accessori per iPhone 16

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

SBS, Puro e case&me hanno presentato i nuovi accessori per iPhone 16. Si tratta di prodotti sviluppati per proteggere il device ma senza tralasciare il design

SBS, Puro e case&me hanno presentato i nuovi accessori dedicati ad iPhone 16, portando sul mercato una nutrita selezione di custodie (incluse quelle con ricarica MagSafe), cover, vetri protettivi e accessori per la ricarica pronti a proteggere il proprio smartphone e a valorizzarne il design. I prodotti sono già disponibili anche in Italia.

iPhone 16 i prodotti di SBS

Tra i prodotti presentati da SBS ci sono le nuove custodie per smartphone realizzate in collaborazione con D3O, azienda che opera nel settore della ricerca di materiali avanzati specifici per la protezione dagli impatti.

Da questa partnership è nata la Extreme Active Case, una custodia trasparente estremamente resistente e leggera realizzata con il materiale D3O, in grado di assorbire e disperdere gli urti, riducendo notevolmente il rischio di danneggiare il proprio iPhone 16. Prezzo di listino 29,95 euro.

La Full Active Case è la seconda custodia nata dalla collaborazione tra SBS e D3O; è realizzata in policarbonato e materiale D3O ed è anch’essa stata sviluppata per proteggere al meglio il device dagli urti accidentali. Il prezzo è di 34,95 euro.

La Extreme Mag Case, invece, è una custodia progettata per consentire agli utenti di proteggere il proprio device (grazie sempre al materiale D3O) e, al contempo, permettere l’utilizzo della ricarica wireless MagSafe. Prezzo consigliato 39,95 euro.

Oltre a cover e custodie, però, SBS ha presentato anche nuove protezioni per lo schermo e per la fotocamera. Tra queste abbiamo la Active Full Cover Glass, protezione per lo schermo nata sempre dalla partnership con D3O che tiene al sicuro il display da urti accidentali e graffi. Il prezzo è di 24,95 euro.

Infine abbiamo Active Camera Lens, la protezione antiriflesso prodotta con materiale D3O che, anche in questo caso, difende il comparto fotografico di iPhone 16, preservando ovviamente la qualità degli scatti. Prezzo per il pubblico 19,99 euro.

Puro, i nuovi accessori per iPhone 16

Puro (in foto) ha presentato ufficialmente le nuove cover delle linee Icon Mag Pro, Gradient e Daylight con diverse colorazioni disponibili tra cui: Beige Sandshell, Rose Coraltastic, Dark Green Island Mist, Blue Lagoon e Black Oyster. I prezzi di queste collezioni partono da 24,95 euro.

Tra le altre novità di Puro anche il Mini Power Mag (49,95 euro), un powerbank compatibile con ricarica MagSafe, e i caricatori da parete con tecnologia GaN da 20 W (24,95 euro).

La linea include anche il cavo USB-C Fabrik (19,99 euro) realizzato con materiali anti groviglio e tecnologia Power Delivery e compatibile con velocità di trasferimento dati fino a 480 Mbps.

Case&me la collezione dedicata a Emily in Paris

Case&me in collaborazione con Paramount ha portato sul mercato la nuova collezione dedicata a Emily in Paris con diverse cover per iPhone 16 (compatibili con MagSafe), ispirata alla celebre serie TV.

Molte le opzioni a disposizioni degli utenti disponibili per tutti i modelli del nuovo smartphone a marchio Apple. Il prezzo suggerito per il pubblico è di 29,95 euro.