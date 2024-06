Ariete, sconto esagerato per il ventilatore digitale: costa meno della metà

Se siete abituati ai classici ventilatori con le pale e il rotore, questo Ariete Ciclope ti stupirà. Si tratta di un ventilatore digitale con un design unico e che ricorda quello dei modelli più avanzati presenti solitamente nei ristoranti e negli uffici. Questo ventilatore Ariete, però, ha dimensioni piuttosto contenute e lo puoi posizionare nella tua abitazione senza che occupi uno spazio esagerato. La potenza è stupefacente e rinfresca la stanza nel giro di pochissimi minuti, anche grazie alla funzione oscillazione che lo fa girare di circa 180 gradi.

In questo articolo, però, non vogliamo parlare delle sue caratteristiche, bensì dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Il ventilatore digitale Ariete, infatti è disponibile con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a meno di 45 euro. Un’occasione da non farsi sfuggire e che lo fa diventare immediatamente un best-buy. Non è un caso che sia il più venduto in questi ultimi giorni e devi essere veloce: le scorte potrebbero terminare molto presto.

Ventilatore Ariete Ciclope: prezzo, sconto e offerta Amazon

Il ventilatore digitale Ariete Ciclope è disponibile con uno sconto del 55% che fa scendere il prezzo a 44,99 euro. Un prezzo piccolissimo e alla portata di tutti per un elettrodomestico molto utile, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui le temperature stanno aumentando e si prevede un’estate veramente torrida. Si tratta del minimo storico e del migliore prezzo web, considerando anche i vantaggi riservati agli utenti Amazon Prime, tra cui la consegna in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine) e la possibilità di effettuare il reso fino a 30 giorno dall’acquisto. Al momento è il più venduto nella sua categoria e ti consigliamo di approfittarne subito: le scorte stanno per terminare.

Ventilatore Ariete Ciclope: le caratteristiche e come funziona

La soluzione ideale per chi vuole un ventilatore sicuro e facile da pulire. Non avendo le pale, il ventilatore digitale Ariete Ciclope non crea pericoli per i più piccoli. Questo suo design unico, però, non va a inficiare le prestazioni. È dotato, infatti, di un motore da 45 W che permette di rinfrescare una stanza in pochissimo tempo. Avendo delle dimensioni abbastanza contenute, lo puoi posizionare su un mobile senza nessun timore. Inoltre, ha un design di tendenza e abbellisce anche la stanza.

Il controllo del ventilatore è completamente digitale. Puoi scegliere tra tre diverse velocità, impostare un timer (fino a un massimo di dieci ore) e l’oscillazione (è in grado di girare su sé stesso fino a un massimo di circa 180 gradi). Una delle peculiarità di questo ventilatore a torre è la presenza di luci LED che puoi impostare in base alle tue preferenze per creare un ambiente speciale all’interno della tua abitazione.

Si adatta a qualsiasi stanza ed è la soluzione ideale se vuoi spendere poco, ma non vuoi soffrire il caldo che sta per arrivare.

