Philips, il ventilatore a prezzo stracciato: costa pochissimo

Oggi trovi il ventilatore Philips con uno sconto incredibile e lo paghi pochissimo. Perfetto per la casa e per l'ufficio.

In queste calde giornate di fine luglio c’è un elettrodomestico che si rivela salvifico: il ventilatore. Occupa poco spazio, lo puoi posizionare dove vuoi ed è disponibile a un prezzo tutto sommato accessibile a molti. Inoltre, se non puoi montare un condizionatore a parete o un climatizzatore portatile, è l’unica soluzione per difendersi dal caldo soffocante di queste settimane. Se sei alla ricerca di un ventilatore economico, ma allo stesso tempo potente, questa è l’offerta che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile in promo il ventilatore Philips serie 2000 con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Costa poco più di 50 euro e acquisti un dispositivo potente e molto utile in questo periodo.

Ha tutte le caratteristiche che cerchi solitamente in un elettrodomestico di questo tipo. Un getto d’aria che può raggiungere i 30 metri e che permette di rinfrescare in poco tempo anche una stanza di grandi dimensioni. Puoi scegliere tra 3 diverse velocità, una modalità Brezza e anche una modalità silenziosa pensata appositamente per la notte per non disturbare il sonno. Grazie alla tecnologia per lame SilentWings, produce il 30% di rumore in meno rispetto a un ventilatore normale. Approfitta subito di questa promo prima che termini,

Ventilatore Philips: prezzo, offerta e sconto Amazon

Ottima occasione per il ventilatore Philips. Sul sito di e-commerce lo trovi in promo con uno sconto del 34% che fa scendere il prezzo a soli 52,89 euro, con un risparmio di decine di euro su quello di listino. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Lo puoi testare anche con tutta calma: per il reso gratuito hai 30 giorni di tempo. Approfittane subito, la promo potrebbe terminare molto presto essendo uno dei ventilatori più acquistati su Amazon.

Ventilatore Philips: le caratteristiche tecniche

Il getto d’aria del ventilatore Philips è in grado di arrivare fino a 30 metri di distanza. Dunque vi raggiungerà in qualsiasi punto della stanza in cui è collocato. È ultra-silenzioso, grazie alla tecnologia SilentWings: infatti, emette appena 19 dB. Dunque è praticamente un rumore impercettibile, ideale per lasciarlo acceso di notte.

Puoi scegliere tra tre modalità d’utilizzo: brezza naturale, per avere un getto d’aria che sia gradevole e non fastidioso; la modalità riposo, ideale per le ore notturne o durante il riposo pomeridiano; timer per programmarne lo spegnimento a 1h, 2h, 3h, 4h, 8h, 12h. I led non restano accesi e non danno alcun fastidio. Può essere impostato sia come ventilatore da tavolo o a piantana, in base all’uso che vogliamo farne. Basta impostare le diverse altezze.

