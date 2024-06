Ventilatore smart Princess, con l'offerta Amazon è un vero affare

Fonte foto: Amazon

Tra le moltissime offerte su Amazon i prodotti più gettonati in questo periodo sono sicuramente i ventilatori.

Non bisogna però pensare ancora a quei vecchi dispositivi di una volta, utili solo per muovere l’aria in casa nelle calde giornate estive; oggi anche il ventilatore si è evoluto ed è diventato smart, e l’utente può gestirne tutte le funzionalità da remoto.

Potenti, intuitivi e dal prezzo contenuto parliamo di un elettrodomestico che sta conquistando un gran numero consumatori, soprattutto quelli che cercano un sistema per raffrescare la propria casa che non ha bisogno di installazioni complicate e che, al bisogno, può essere spostato ovunque.

E tra le opzioni più interessanti troviamo il ventilatore smart Princess, un dispositivo dal design a torre che può essere acquistato a un prezzo davvero da non sottovalutare, che scende sotto i 100 euro, giusto in tempo per l’arrivo dell’estate.

Ventilatore smart a torre Princess – Potenza 50 W – Compatibile con Alexa, Siri e Google Home

Ventilatore a torre Princess: caratteristiche tecniche

Il ventilatore a torre Princess ha un design moderno, è può essere collocato sia in casa che in un ufficio e adattarsi totalmente a qualsiasi contesto. Inoltre grazie alle sue dimensioni contenute (‎31,6×31,6×103 cm) e al peso di 4,1 Kg può essere spostato facilmente.

La potenza è di 50 W e l’utente può regolare tre diverse impostazioni per il flusso d’aria (Normale, Riposo e Naturale) e tre velocità. Interessante la Modalità riposo che, con 54 dB di rumorosità, consente di utilizzare questo ventilatore anche nelle ore notturne senza disturbare il riposo.

Inoltre grazie all’oscillazione a 80° si può regolare la distribuzione dell’aria fresca in maniera omogenea raggiungendo tutta la stanza.

Trattandosi di un ventilatore smart è possibile collegare il device al WiFi di casa e gestire le varie impostazioni dall’applicazione homewizard climate, con la possibilità di impostare accensione e spegnimento dallo smartphone. Sempre dall’app si può anche configurare il dispositivo per essere utilizzato con i comandi vocali tramite Alexa, Siri o Google Home.

ç soluzione molto efficiente per organizzare al meglio la routine della propria abitazione e avere sempre una temperatura ottimale in ogni momento anche al ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. In alternativa è possibile utilizzare il ventilatore in maniera classica tramite il pannello LCD posto nella parte alta del dispositivo.

Ventilatore smart Princess: l’offerta su Amazon

Il ventilatore smart Princess ha un prezzo di listino di 144,99 euro ma, grazie all’offerta Amazon, è possibile portare a casa questo dispositivo a 97,25 euro (-33%, -47,74 euro) uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di molti utenti, soprattutto quelli che passeranno la prossima estate in città e non vogliono spendere cifre esorbitanti per un condizionatore.

