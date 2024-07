Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000, ventilatore smart in super offerta

Fonte foto: Philips

Un ventilatore smart è un’ottima alternativa a un ben più costoso impianto di climatizzazione e, nel caso di un sistema a parete, rappresenta anche una soluzione ben più immediata, che non richiede alcun lavoro di installazione.

E rispetto a un classico ventilatore, l’arrivo delle moderne funzioni smart ha impreziosito notevolmente questa categoria di prodotti, portando nelle mani degli utenti un dispositivo efficiente che, al giusto prezzo, può aiutare a contrastare il caldo estivo.

Tra le opzioni più interessanti di questa categoria troviamo sicuramente il Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000 che grazie all’offerta Amazon può essere acquistato a un prezzo davvero molto interessante che arriva poco al di sopra degli 80 euro, un’occasione irripetibile che non bisogna assolutamente lasciarsi sfuggire.

Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000– Ventilatore Smart

Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000: scheda tecnica

Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000 è un ventilatore smart con un flusso d’aria a lungo raggio che può arrivare fino a 30 metri, raffrescando efficacemente qualsiasi ambiente domestico o ufficio.

Tre le modalità a disposizione degli utenti: con la classica modalità di funzionamento a 3 velocità, la modalità Brezza naturale e una modalità silenziosa, ottima per il funzionamento notturno e che permette di raffrescare gli ambienti senza disturbare il sonno. Grazie alla tecnologia delle lame SilentWing, infatti, questo dispositivo garantisce il 30% del rumore in meno rispetto a un classico ventilatore, arrivando a un livello rumore di appena 49 dB.

Per gestire le varie opzioni di funzionamento si può utilizzare l’apposito pannello sul ventilatore (che ha anche il timer fino a 12 ore) oppure optare per il controllo remoto tramite l’app Air+ di Philips, che consente all’utente di utilizzare il ventilatore tramite smartphone e impostare accensione, spegnimento e funzionamento in qualsiasi momento.

Molto semplice il montaggio, con l’utente che può decidere di utilizzarlo come un ventilatore da tavolo o con piedistallo, così da adattarsi facilmente a ogni esigenza e a ogni contesto abitativo. Idem per l’installazione e dopo aver collegato il dispositivo a una presa di corrente, non resta che configurarlo dall’app ufficiale e utilizzarlo come un ventilatore smart. In alternativa può essere utilizzato come un classico ventilatore tramite l’apposito pannello.

Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino del Philips Smart Pedestal Fan Serie 3000 è di 99,99 euro, chiaramente più alto rispetto a un classico ventilatore, ma totalmente giustificato dalle molte funzionalità smart offerte da Philips.

Tuttavia, grazie all’offerta Amazon è possibile acquistare questo dispositivo a 81,89 euro (-18%, -18,10 euro) un’offerta interessante che rende un po’ più semplice portare a casa un ottimo ventilatore smart.

