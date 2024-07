Fonte foto: Princess

L’estate è forse la stagione più attesa dell’anno. Sole, mare e vacanze sono infatti sinonimo di relax. Tuttavia, c’è anche un lato negativo, soprattutto per chi è costretto per lavoro (e non solo) a rimanere in città. Si tratta del caldo afoso, che spesso può anche diventare insopportabile. Per risolvere questo problema basta un buon ventilatore che non sposti soltanto l’aria calda, ma che offra un flusso d’aria rinfrescante, sia di giorno sia di notte.

Tra i migliori dispositivi di questo genere attualmente in circolazione vi è lo Smart Princess 01.350000.01.001. Si tratta di un ventilatore smart a colonna, dotato di diverse modalità e impostazioni utili, che può essere comodamente gestito utilizzando l’app dedicata o i comandi vocali. Solitamente, questo dispositivo ha un prezzo superiore ai 100 euro. Tuttavia, grazie alla recente offerta su Amazon, è possibile acquistarlo con un incredibile sconto del 41%.

Princess 01.350000.01.001 – Ventilatore a torre smart no-description Ventilatore di alta qualità: crea un flusso d'aria rinfrescante in salotto, ufficio o camera da letto

Smart: facile da controllare tramite smartphone o comandi vocali tramite l'applicazione homewizard climate, alexa o google home, per un comfort estremo

Design lussuoso: grazie al suo design moderno e compatto, il ventilatore si integra perfettamente con arredamenti moderni

3 impostazioni e 3 velocità: goditi le 3 impostazioni di flusso d'aria per creare una sensazione di brezza rinfrescante sulla spiaggia o utilizzare la regolazione speciale per dormire al fresco durante la notte

Massima comodità: il ventilatore si spegne automaticamente impostando orari nell'applicazione o utilizzando il timer; potrete impostare dei cicli personalizzati e tenere sempre sotto controllo il vostro ventilatore, senza mai dimenticarlo acceso

Ventilatore Smart Princess: caratteristiche tecniche

Smart Princess 01.350000.01.001 ha un motore da 50 W, è anche in grado di effettuare un’oscillazione di 80 gradi per garantire una distribuzione uniforme dell’aria fresca all’interno della stanza.

A livello tecnico, Smart Princess offre 3 velocità e 3 modalità differenti. Attivando la modalità normale il flusso d’aria sarà quello tipico di un normale ventilatore. La modalità naturale è invece più delicata e più simile, appunto, a quella naturale. La modalità notturna offre un flusso d’aria leggero e rinfrescante, perfetto per le notti afose d’estate.

Un’altra caratteristica interessante di questo ventilatore a colonna è la sua natura smart. Il ventilatore può essere acceso, spento e controllato direttamente tramite smartphone o comandi vocali. Basta utilizzare l’applicazione HomeWizard Climate, oppure le app di Google Home e Alexa. Una caratteristica molto interessante, che permette di regolare ogni impostazione dal letto o dal divano senza alcuna fatica. In alternativa, nella parte alta del ventilatore Smart Princess 01.350000.01.001 è presente un pannello di controllo intuitivo che permette di gestire tutte le impostazioni in modo semplice.

Smart Princess permette inoltre di impostate un timer da 1 a 8 ore o un orario (tramite l’applicazione), in modo che il ventilatore si spenga e si accenda in automatico. È anche possibile impostare dei cicli personalizzati e tenere sotto controllo il dispositivo, da non dimenticarlo mai acceso. Infine, il suo elegante design a colonna con finiture in acciaio inox satinato, compatto e moderno, permette al ventilatore di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente della casa.

Ventilatore Smart Princess: l’offerta su Amazon

Il prezzo di listino di questo ventilatore Smart Princess è di 144,99 euro. Tuttavia, con l’attuale offerta su Amazon è possibile acquistarlo a quasi la metà del suo prezzo originario, ovvero a 85,89 euro (-41%, –.59,10 euro) Grazie a questo ventilatore smart sarà finalmente possibile dire addio ai problemi di caldo insopportabile, godersi al meglio le giornate estive in casa e, di notte, creare un ambiente speciale per conciliare il sonno.

