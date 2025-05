Grazie a questa nuova funzione l’app non permette più solo di individuare una canzone in pochi secondi, ma anche di scoprire la classifica dei brani più in voga del momento

Avete presente quando sentite una canzone al bar, alla radio o in un film, e vi resta in testa ma non avete idea di come si chiami? Magari provate a canticchiarla o a cercare su Google con frasi a caso, ma niente. È proprio in questi momenti che entra in gioco Shazam, l’app che in pochi secondi vi dice titolo e artista della canzone che state ascoltando. Nata nel 2002, all’epoca con una modalità di funzionamento diversa da quella che vediamo oggi, Shazam ha rivoluzionato il modo in cui scopriamo la musica, continuando ad aggiornarsi negli anni con interessanti novità. E non ha ancora smesso: l’app, infatti, ha appena introdotto una nuova funzionalità, Viral Chart.

Cos’è Viral Chart, la nuova funzione di Shazam

Più che alla radio o in un bar, oggi le canzoni che sentiamo e che ci fanno chiedere “ma come si chiama?” ci capitano spesso mentre scorriamo i social: un reel su Instagram, un video su TikTok, uno sfondo musicale in una storia… Ecco, la nuova funzione di Shazam nasce (anche) per intercettare quei brani che ci colpiscono e ci restano in testa senza che nemmeno che ne rendiamo conto.

Viral Chart si trova nell’interfaccia dell’app Shazam e permette appunto agli utenti di scoprire i brani musicali che stanno registrando un rapido incremento di popolarità nel corso della settimana, sia sui social che in altri contesti. Insomma, è la funzione che permette di individuare facilmente le canzoni più virali del momento.

Viral Chart permette di visualizzare la classifica globale, che include i 50 brani in maggiore ascesa nel mondo. Nelle versioni locali sono elencate invece le 25 canzoni più popolari per singolo Paese. Tali classifiche, tra l’altro, sono disponibile anche all’interno di Apple Music, in una playlist dedicata e aggiornata quotidianamente.

Virali, ma in che senso? Ecco i brani di Viral Chart

La Viral Chart si basa sui dati raccolti attraverso i milioni di identificazioni effettuati ogni giorno dagli utenti di Shazam in tutto il mondo: ogni volta che qualcuno usa l’app per riconoscere un brano, insomma, l’informazione viene elaborata per creare una classifica dei titoli più richiesti in quel particolare momento.

Sebbene sia già abbastanza chiaro dal funzionamento di Viral Chart appena descritto, Apple, che è proprietaria di Shazam, ha ulteriormente chiarito che nel concetto di “virale” alla base di Viral Chart non ci sono soltanto o necessariamente i brani che spopolano su piattaforme come TikTok.

La classifica comprende invece anche tutti quei pezzi che stanno rapidamente attirando l’attenzione del pubblico anche al di fuori dei social. Questo può avvenire grazie allo streaming, ad esempio, o magari alla presenza in film o programmi TV di canzoni che ottengono un grande successo, anche se uscite tempo fa.

Un esempio recente è Running Up That Hill di Kate Bush: uscita negli anni Ottanta, è tornata in vetta alle classifiche di Spotify e iTunes dopo essere stata usata in un episodio di Stranger Things.