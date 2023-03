Apple Music Classical è finalmente arrivata

Sin dall’acquisizione e susseguente chiusura di Primephonic da parte di Apple, nell’ormai lontano agosto di 2021, sembrava imminente il lancio di una nuova applicazione di musica classica in streaming (come appunto era Primephonic) da parte dell’azienda di Cupertino. I tempi, come è evidente, non erano così a breve termine, ma dopo quasi due anni di voci e rumor finalmente Apple si è decisa a lanciare la sua Apple Music Classic, una app a sé stante per lo streaming di sola musica classica, che sarà disponibile per tutti gli abbonati ad Apple Music dal prossimo 28 marzo.

Apple Music Classic: in streaming e in alta qualità

Apple Music Classic non sarà parte integrante di Apple Music, ma una nuova applicazione che, da Cupertino specificano essere "progettata specificamente per la musica classica". Quindi si dovrà scaricare un app totalmente nuova se si è appunto amanti di questo genere di musica per ascoltarla in streaming con qualità a 192 kHz a 24 bit Hi-Res Lossless.

Come già avviene con Apple Music, si potrà attivare l’audio spaziale e mai come con la musica classica questa tecnologia potrà essere apprezzata. Per poter ascoltare i brani di musica classica presenti nell’immenso database (Apple dichiara che sono oltre cinque milioni di brani) bisognerà comunque essere abbonati a Apple Music, ma l’utilizzo di Apple Music Classic non prevede nessun supplemento a quanto già si paga.

Al momento l’applicazione si può prenotare dall’App Store, ed è dichiarata compatibile solo per iPhone con iOS 15.4 e superiori, e iPod Touch (sempre con iOS 15.4 e superiori). Ancora non è certo se Apple intenda in futuro rilasciare l’app anche per iPad e Apple Watch.

Apple Music Classic: per gli amanti e per i curiosi

Se Apple Music Classic si rivolge principalmente agli amanti del genere, vuole anche essere un nuovo modo per far conoscere la musica classica anche a chi normalmente non l’ascolta. Nell’app infatti sono presenti playlist curate dagli autori che proporranno una serie di brani tra i più famosi, facilitando così la ricerca ai a chi si inizia a interessarsi a questo genere musicale.

Oltre alla musica, Apple prevede che la sua Music Classic diventi un’app a tutto tondo per questo mondo, dove verranno proposti approfondimenti sui compositori tramite biografie complete tra le più importanti mai scritte, ma anche guide per comprendere le opere più famose.

Spazio, come ogni app musicale che si rispetti, anche alle ricerche e filtri specifici per cercare in un battibaleno quello che si desidera ascoltare. Su Apple Music Classic si potranno ricercare brani in base anche al compositore, al tipo di opera, il numero di catalogo e anche per direttore d’orchestra.