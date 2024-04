Vivo V21 5G, con l'offerta Amazon arriva al minimo storico

Fonte foto: Vivo

Nel mare di smartphone di fascia media arrivati sul mercato, in pochi hanno saputo davvero fare la differenza, portando nelle mani degli utenti quel device con "qualcosa in più", da acquistare naturalmente al giusto prezzo.

Del resto, parliamo di una categoria dove la concorrenza è davvero tantissima e trovare la quadra non è sempre semplice, col rischio di comprare dispositivi di cui ci si stanca ben presto.

Tra i prodotti più interessanti sul mercato c’è sicuramente il Vivo V21 5G un device dalle grandi potenzialità che va ben oltre il classico medio-gamma, garantendo agli utenti e tante caratteristiche inedite per questa fascia di prezzo, come un ottimo comparto fotografico, ad esempio.

Con l’offerta su Amazon il prezzo arriva poco sopra i 200 euro toccando il minimo storico, per la gioia di tutti coloro che devono acquistare un nuovo smartphone.

Vivo V21 5G – MediaTek Dimensity 800U – Versione 8/128 GB

Vivo V21 5G: scheda tecnica

Vivo V21 5G ha uno schermo AMOLED che misura 6,44 pollici, ha una risoluzione è FHD+ (1.080×2.400 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 90 Hz.

Il processore scelto dall’azienda cinese è un MediaTek Dimensity 800U coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD.

Tre le fotocamere in dotazione, con un sensore principale da 64 MP (f/1.8) con stabilizzatore ottico dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e un sensore per le macro da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale è da 44 MP (f/2.0) con OIS, una scelta davvero inconsueta anche per un top di gamma ma che può far felici gli appassionati di selfie.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 5 Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria ha una capacità di 4.000 mAh con ricarica via cavo da 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Funtouch OS.

Vivo V21 5G: l’offerta su Amazon

Il Vivo V21 5G è uno smartphone di fascia media molto interessante ottimo principalmente per chi cerca un buon device per l’utilizzo quotidiano e non vuole, chiaramente, spendere cifre esorbitanti.

A fare la differenza è sicuramente il comparto fotografico dove, come già detto, spicca la fotocamera frontale da 44 MP con OIS, ottima per scattare selfie perfetti. Da non sottovalutare nemmeno l’autonomia che, grazie a un processore poco energivoro e a un sistema operativo ottimizzato alla perfezione, garantisce almeno un giorno di autonomia e anche di più.

Di listino, presso rivenditori di terze parti, questo smartphone costa 349 euro ma con l’offerta Amazon è possibile portare a casa il Vivo V21 5G a 209 euro (-40%, -140 euro) e con uno sconto così, passare oltre è davvero molto complicato.

