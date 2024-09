Vivo V21 5G, con gli sconti Amazon è il telefono perfetto per i selfie

Fonte foto: Vivo

Per tutti gli utenti che cercano uno smartphone per l’utilizzo quotidiano, con una buona scheda tecnica e un prezzo di listino non eccessivo, la scelta più ovvia è quella di orientarsi verso un device di fascia media.

E proprio in questo segmento di mercato le opzioni a disposizione sono davvero molte, ma tra quelle più interessanti e più apprezzate dai consumatori, spicca sicuramente il Vivo V21 5G un dispositivo che riesce a distinguersi dalla concorrenza per tutta una serie di chicche che non passano inosservate, come un discreto comparto fotografico, che va ben oltre il semplice punta-scatta-condividi e un processore ben bilanciato, con consumi ridotti (e quindi una buona autonomia del telefono) e che permette anche di accedere alla rete 5G.

Grazie all’offerta su Amazon il prezzo di questo telefono scende sotto i 200 euro e con uno sconto del genere non esiste un momento migliore per acquistare un nuovo device senza pentirsene immediatamente.

Vivo V21 5G – MediaTek Dimensity 800U – Versione 8/128 GB

Vivo V21 5G: scheda tecnica

Vivo V21 5G ha un display AMOLED da 6,44 pollici, con risoluzione è FHD+ (1.080×2.400 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 800U affiancato in questo caso da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, che l’utente può espandere fino a 1 TB acquistando una scheda microSD.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 64 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un terzo sensore per gli scatti macro da 2 MP. La fotocamera frontale è da 44 MP e, cosa di certo non comune nei device in questa fascia di prezzo, ha anche l’OIS e rappresenta, quindi, la scelta perfetta per gli amanti dei selfie.

Tra le connessioni disponibili ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.1, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, l’USB-C 2.0, l’NFC e le diverse tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

La batteria è da 4.000 mAh con ricarica cablata da 33 W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Funtouch OS.

Vivo V21 5G: l’offerta su Amazon

Il Vivo V21 5G ha un prezzo di listino, presso rivenditori di terze parti di 349 euro ma grazie all’ottima offerta Amazon per le prossime ore si scende a 197,99 euro (-43%, -151,01 euro) uno sconto da non sottovalutare che semplifica notevolmente l’acquisto di un buon medio-gamma.

