Vivo Y27 debutta in Asia, arriverà in Europa?

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Vivo

Vivo ha presentato in esclusiva per il mercato asiatico il suo nuovo smartphone di fascia medio-bassa il Vivo Y27. Un dispositivo che riprende il design del Vivo Y35+, presentato in Cina lo scorso maggio, che si distingue per semplicità ed eleganza. La scheda tecnica, invece, è piuttosto completa ed è l’ideale per chi ha bisogno di uno smartphone dalle prestazioni discrete ma che, al contempo, sia anche economico e alla portata di tutti.

Vivo Y27: scheda tecnica

Il nuovo Vivo Y27 ha un display LCD da 6,64 pollici, con risoluzione FHD+ (1.080×2.388 pixel) e refresh rate a 90 Hz. Il processore è un Helio G85 coadiuvato da 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile acquistando una scheda microSD. Presente anche la funzione Virtual RAM che consente di espandere la RAM in dotazione allo smartphone (fino a un massimo di 6 GB), attingendo alla memoria di archiviazione interna (se disponibile).

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP (f/1.8) e un secondo sensore, per il calcolo della profondità nei ritratti, da 2 MP (f/2.4). La fotocamera frontale, invece, è da 8 MP (f/2.0). Il processore non ha un modem per il 5G e gli utenti dovranno quindi accontentarsi di connessioni in 4G, con la possibilità di raggiungere una discreta velocità di navigazione su reti WiFi 5.

Tra le altre connessioni troviamo il Bluetooth 5.0, il jack audio da 3.5mm, l’USB-C e i vari sistemi per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, QZSS e Galileo. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria in dotazione è da 5.000 mAh con ricarica cablata da 44 W, e si ripristina la batteria da 0 al 30% collegando lo smartphone alla rete elettrica per soli 15 minuti. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria FunTouch OS 13. Infine è presente anche la certificazione IP54, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e agli schizzi d’acqua provenienti da tutte le direzioni.

Vivo Y27: prezzo e disponibilità

Vivo Y27 è stato presentato esclusivamente per il mercato asiatico ma, sul sito ufficiale dell’azienda cinese non è ancora preordinabile. Sappiamo però che sarà disponibile in tre colorazioni differenti: Burgundy Black, Sea Blue e Garden Green. Il prezzo suggerito al pubblico per l’unica versione disponibile (con 6 GB di RAM e 128 GB di storage) è di 699 ringgit malesi, che al cambio attuale corrispondono a circa 140 euro.

Al momento non è chiaro se questo smartphone di fascia medio-bassa arriverà anche sui mercati internazionali. Tuttavia, se il colosso della tecnologia cinese decidesse di esportare questo dispositivo anche in Europa e nel resto del mondo, difficilmente il prezzo resterebbe così contenuto: sarebbe come al solito ben più alto, a causa dei costi di logistica e della maggiore tassazione prevista in Unione Europea.