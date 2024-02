Vodafone down in tutta Italia: cos'è successo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Fonte foto: Shutterstock

Grossi problemi, oggi a partire dalle 12:50 circa e per circa un paio d’ore, alla rete nazionale di Vodafone. Ad aver problemi, però, non è stata tutta la rete, ma solo quella con tecnologia 4G che, però, è ancora la più diffusa e utilizzata in tutta Italia.

I problemi tecnici si sono riversati a cascata anche sugli operatori virtuali Ho, Lycamobile e PosteMobile, che si appoggiano tutti alla rete Vodafone per funzionare.

I disservizi sono stati diffusi su tutto il territorio nazionale, creando disagi a milioni di utenti che, come al solito, si sono riversati sui social (e in particolare su X) per cercare informazioni.

In molti casi gli smartphone degli utenti sono passati alla vecchia rete GSM, che non ha avuto problemi tecnici.

Le scuse di Vodafone

Vodafone ha ammesso i problemi tecnici e ha emesso una nota pubblica con la quale spiega: “Vodafone si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G“.

Poi, però, l’azienda ha anche precisato che i disservizi sono già terminati e che i problemi tecnici sono rientrati: “L’azienda comunica di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi“.

Situazione quasi risolta

Sempre dai social è possibile confermare che il down di Vodafone è in gran parte rientrato. Restano, tuttavia, alcuni utenti che ancora lamentano disservizi sia con SIM Vodafone che con Ho, Lycamobile e PosteMobile. Tali problemi, verosimilmente, verranno risolti entro poche ore al massimo.