WhatsApp cambia con queste 5 novità ufficiali

Inizio anno frizzante per il team di sviluppo di WhatsApp, da alcuni mesi decisamente più attivo che in passato. L’ultima novità, appena ufficializzata anche in Italia, ha a che fare con gli stati. O, meglio, le ultime novità, perché sono ben 5. WhatsApp, in pratica, sta rivoluzionando questo formato comunicativo dalla durata limitata (gli stati svaniscono 24 ore dopo la pubblicazione) presente da anni nell’app e con un pubblico non vastissimo, ma molto affezionato. Questo pubblico, adesso, ha molte più possibilità di esprimersi e di farsi notare all’interno del lunghissimo elenco di contatti WhatsApp che noi tutti abbiamo sul telefono.

WhatsApp: le novità per gli stati

Come accennato, le novità che riguardano gli stati sono ben 5. La prima è la possibilità di selezionare manualmente chi può vedere dei nostri stati: ora è possibile farlo per ogni singolo stato, senza impostare una regola generale che vale per tutti.

La seconda novità è la possibilità di pubblicare uno stato vocale da 30 secondi, registrando un audio direttamente dall’app. Si tratta di una funzione utile per chi vuole comunicare qualcosa, senza però scrivere: al posto del testo o dell’immagine i nostri contatti vedranno il classico player e potranno fare tap su play per ascoltare lo stato.

La terza novità per gli stati introdotta da WhatsApp è la possibilità di reagire agli stati pubblicati dai nostri contatti, in modo molto simile a quanto si fa già con i messaggi nelle chat: basta fare swipe in alto e scegliere una delle 8 emoji disponibili

La quarta innovazione, che in realtà alcuni utenti hanno ricevuto già qualche settimana fa, è il cerchio colorato intorno al profilo di chi ha aggiornato lo stato di recente. Grazie a questo cerchio è facile capire al volo chi ha comunicato qualcosa nelle ultime ore, in modo da non perdersi nessun nuovo stato dei nostri contatti WhatsApp.

La quinta e ultima novità è l’anteprima grafica dei link pubblicati all’interno degli stati. Adesso, quando pubblichiamo un link all’interno di uno stato, appare anche l’immagine di copertina e la descrizione di quella pagina Web. Sono esattamente le stesse informazioni che compaiono quando condividiamo un link nelle chat.

Nuovi stati WhatsApp: quando arrivano

Tutte queste novità per gli stati di WhatsApp non sono riservate ai beta tester, ma sono per tutti gli utenti delle app ufficiali di WhatsApp. Il loro annuncio è arrivato anche sul blog italiano di WhatsApp, segno che i nuovi stati arriveranno anche in Italia.

Alcune novità sono già disponibili, per le altre c’è un po’ da aspettare. Quanto? Non moltissimo, a detta di WhatsApp che afferma di aver "iniziato a implementare questi aggiornamenti a livello globale e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti gli utenti".

In ogni caso, però, il fatto che si tratti di modifiche all’app ufficiale vuol dire che non sarà necessario fare alcunché: basterà aspettare e, dopo un aggiornamento, ad un certo punto le novità saranno disponibili.