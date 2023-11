Come silenziare un gruppo su WhatsApp per sempre

Fonte foto: BigTunaOnline / Shutterstock.com

WhatsApp permette di silenziare un Gruppo “per sempre”. Si tratta di una funzione molto comoda in tutti quei casi in cui è necessario essere presenti in un gruppo di conversazione con più utenti su WhatsApp ma non si vogliono ricevere decine di notifiche ogni giorno.

Per soddisfare quest’esigenza dei suoi utenti, l’app ha introdotto una funzione che consente di silenziare le notifiche di un Gruppo. Questa funzione consente anche di stabilire per quanto tempo si desidera silenziare la conversazione. Tra le opzioni disponibili c’è anche la possibilità di disattivare le notifiche a tempo indeterminato.

Vediamo come fare.

Silenziare un Gruppo WhatsApp per sempre

Per rendere “silenzioso” un Gruppo WhatsApp è sufficiente attivare l’apposita opzione che va ad eliminare notifiche e suoni. Si tratta di un’operazione molto semplice. La prima cosa da fare è aprire WhatsApp.

Con la versione Android dell’app bisogna entrare nel Gruppo da silenziare, premere sui tre puntini in alto a destra e poi scegliere Silenzia. Utilizzando un iPhone, invece, bisogna premere sul nome del Gruppo e poi selezionare Silenzia.

Con WhatsApp per Desktop basta cliccare con il tasto destro del mouse sulla conversazione e poi scegliere Silenzia tra le opzioni disponibili nel nuovo menu. Anche con WhatsApp Web la procedura è analoga: si clicca con il tasto destro sulla conversazione e poi si deve premere su Silenzia notifiche.

Fonte foto: WhatsApp

A prescindere dalla versione dell’app utilizzata, ci sono tre opzioni di durata tra cui scegliere. Un Gruppo può essere silenziato:

per 8 ore

per 1 settimana

per sempre

Per silenziarlo a tempo indeterminato basterà scegliere questa terza opzione. Come chiarito dall’avviso mostrato, quando si viene menzionati (utilizzando la @) la notifica scatterà nonostante il Gruppo sia stato silenziato. In alternativa, è sempre possibile uscire da un Gruppo WhatsApp ed è possibile farlo anche in modo silenzioso e, quindi, senza dare nell’occhio. Da notare, inoltre, che c’è la possibilità di bloccare gli inviti a unirsi a un Gruppo WhatsApp sfruttando gli strumenti messi a disposizione dall’app.

Come ripristinare le notifiche di un Gruppo WhatsApp

Silenziare un Gruppo WhatsApp per sempre non è una procedura irreversibile. È sempre possibile, infatti, ripristinare le notifiche. La procedura da seguire è esattamente la stessa vista in precedenza, sia su dispositivi mobili (Android e iPhone) che su desktop, con l’app oppure con la versione di WhatsApp accessibile via browser.

Ad esempio, con Android, bisogna accedere al Gruppo silenziato e premere sui tre puntini in alto a destra. A questo punto, dal nuovo menu, basta premere su Attiva notifiche per ripristinare il normale funzionamento delle notifiche all’interno di WhatsApp.