WhatsApp cambia di nuovo i gruppi: ecco come

Una delle novità più importanti lanciate da WhatsApp nel 2022 è stata l’introduzione delle community, una sorta di "gruppi di gruppi WhatsApp" ideate per raggruppare fino a 5.000 persone in una comunità segmentata per interessi, luoghi o altri fattori scelti dagli amministratori.

Amministratori che, adesso, stanno per ricevere nuovi strumenti di gestione per organizzare al meglio le community, fare ordine e regolare gli ingressi di nuovi membri. Allo stesso tempo, però, è in arrivo una novità anche per gli utenti che partecipano ai gruppi delle community, che permetterà loro di interagire meglio con altri utenti.

Gruppi WhatsApp: partecipanti in attesa

Su WhatsApp sta per arrivare una sorta di "waiting list", una lista d’attesa gestita dagli amministratori dei gruppi e delle community.

Gli amministratori, già oggi, possono inviare dei link per l’iscrizione diretta ad una community. E’ un’opzione molto comoda, ma anche rischiosa perché non è mai possibile sapere in mano a chi finirà quel link.

Un link è facilissimo da condividere e il rischio è che, tra migliaia di partecipanti, in una community si intrufoli qualche membro non realmente gradito. La lista d’attesa risolve almeno in parte il problema.

Gli amministratori, infatti, possono scegliere chi far entrare e quando e, se serve del tempo per capire chi è realmente un utente che ha chiesto di partecipare alla community, possono prenderselo senza per questo impedire di entrare, nel frattempo, agli utenti conosciuti e realmente invitati.

WhatsApp: i gruppi in comune

La seconda novità in arrivo per i gruppi e le community di WhatsApp è, invece, a favore degli utenti partecipanti e non degli amministratori.

E’ la possibilità di vedere quali gruppi in comune ha ogni utente con un altro. L’utente, in pratica, quando "incontra" qualcuno in una community può andare a vedere se quest’altra persona è presente anche in altri gruppi che frequenta.

E’ chiaro che questa opzione è molto comoda e utile per conoscere meglio e prima gli altri membri di una community, ma è altrettanto chiaro che ha dei risvolti per la privacy importanti. Vedremo, quindi, come verrà implementata nelle prossime settimane.