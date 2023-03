WhatsApp arriva su WhatsApp: cosa cambia

A fine febbraio, tra le app beta di WhatsApp, sono arrivati i primi segnali della funzione "Newsletter", cioè dell’equivalente dei canali Telegram sull’app di Meta. Ora arriva il primo segnale su quale potrebbe essere la prima Newsletter di WhatsApp: è quella di WhatsApp. Non vi stiamo prendendo in giro: WhatsApp potrebbe presto aprire un suo "canale" interno alla piattaforma, al fine di comunicare direttamente con tutti gli utenti interessati. Anche in questo caso la novità è apparsa su un’app beta, la versione 2.22.17.10 per Android, ed è stata riportata dal sempre informato WABetaInfo.

WhatsApp su WhatsApp

Questo nuovo canale di comunicazione interno a WhatsApp sarà una chat di sola lettura, gestita da un account ufficiale di WhatsApp (con tanto di spunta verde di verifica). L’utente potrà "iscriversi" a questo canale per ricevere le comunicazioni da parte di WhatsApp.

Comunicazioni riguardanti le nuove funzioni, trucchi e suggerimenti, ma anche informazioni sulla gestione della privacy e della sicurezza. Immaginiamo, quindi, che quando arriveranno nuove funzioni su WhatsApp sarà possibile saperlo direttamente da WhatsApp.

Non sarà possibile rispondere a questi messaggi e non sarà una chat di assistenza clienti, ma solo un luogo dove trovare informazioni sull’app.

Telegram lo fa da anni

Inutile dire che Telegram fa questa cosa già da moltissimo tempo, sia tramite il suo canale ufficiale sia tramite quello del fondatore, Pavel Durov.

Ma, d’altronde, è una scelta logica e a costo zero per la piattaforma, un modo per comunicare tutte le novità nel modo corretto e per affrontare in modo dettagliato questioni importanti, come le opzioni per la privacy e la sicurezza degli account.

Quando arriva il canale di WhatsApp

Il canale di WhatsApp su WhatsApp è una cosa logica, ma non c’è ancora: al momento è stato avvistato solo nell’app beta per Android e, come sempre, quando parliamo di novità in beta non c’è mai la certezza su quando tali novità arriveranno.

Tuttavia, considerando che WhatsApp sarà presto costretta a cambiare molto, in Europa, a causa dei nuovi regolamenti DSA e DMA, è molto probabile che Meta voglia lanciare prima possibile un nuovo canale di comunicazione diretta con i suoi utenti, per far passare i messaggi che ritiene importante.

L’ultima bufera su WhatsApp, quella di inizio 2022, fu infatti causata da piccole modifiche alla privacy policy comunicate in modo sbagliato e molto poco dettagliato. Se allora WhatsApp avesse avuto un suo canale di comunicazione diretta con gli utenti, molto probabilmente, il polverone sarebbe durato assai di meno e l’azienda avrebbe avuto molti meno problemi con l’UE.