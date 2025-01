Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, continua a muoversi verso un ecosistema integrato e semplificato con l’introduzione di un’opzione per aggiungere WhatsApp ad Accounts Center. Questa novità, presentata il 21 gennaio 2025 e disponibile a breve, rappresenta un passo significativo verso una maggiore interconnessione delle app di Meta, e offre agli utenti la possibilità di gestire alcune funzioni in modo più efficiente.

WhatsApp dentro Accounts Center di Meta: cosa cambia

L’aggiunta di WhatsApp ad Accounts Center è un’opzione facoltativa, che offre la possibilità di condividere facilmente gli aggiornamenti di stato di WhatsApp su Facebook o Instagram, consentendo agli utenti di condividere momenti della loro vita con un pubblico più ampio senza dover pubblicare più volte.

Inoltre, l’accesso a WhatsApp diventa più rapido grazie a un sistema di login unificato, riducendo il numero di passaggi necessari per accedere all’account se si è già “loggati” su Facebook o Instagram.

Questa integrazione facilita anche la gestione di alcune funzioni e opzioni in maniera centralizzata, ma i messaggi e le chiamate personali di WhatsApp rimangono protetti dalla crittografia end-to-end.

L’azienda ha infatti ribadito che la privacy è un elemento fondamentale per WhatsApp e che l’integrazione con Account Center non cambia questo aspetto. Tuttavia, alcune informazioni relative alle funzioni centralizzate di gestione potrebbero essere condivise.

L’introduzione di questa funzionalità è graduale e potrebbero volerci alcuni mesi affinché tutti i 2,3 miliardi di utenti WhatsApp, a livello globale, possano effettivamente utilizzarla.

Accounts Center: che cos’è e a cosa serve

Introdotto nel 2020, Accounts Center (che in italiano viene chiamato “Centro gestione account“) è stato progettato per permettere agli utenti di gestire le loro esperienze connesse attraverso Facebook, Instagram e Meta Quest.

In buona sostanza, si tratta di una sorta di pannello di controllo dal quale è possibile gestire le informazioni personali legate ai profili dei social di Meta: dalle informazioni di contatto, come l’email collegata agli account, alle preferenze relative alle inserzioni e ai pagamenti.

L’aggiunta di WhatsApp ad Accounts Center estende ulteriormente la portata di questo strumento di gestione.

In precedenza, Accounts Center aveva già centralizzato alcune funzionalità per Facebook e Instagram, come la possibilità di scaricare contemporaneamente le informazioni da entrambi gli account. Inoltre, ha ampliato i controlli di “Activity Off-Meta Technologies” (precedentemente noto come “Off-Facebook Activity“) e “Transfer Your Information“, rendendoli disponibili anche per Instagram.

Activity Off-Meta Technologies consente agli utenti di gestire come le informazioni inviate da altre aziende sono collegate ai loro account Meta. Questa funzione permette di controllare quali aziende condividono dati con Meta, disconnetterle e personalizzare l’esperienza.

Transfer Your Information, invece, consente agli utenti di trasferire le loro foto e i loro video di Instagram ad altri servizi, agevolando la portabilità dei dati. Per esempio, questo strumento rende più semplice la creazione di album fotografici tramite servizi terzi usando le foto caricate su Instagram.

Centro gestione account è accessibile tramite il menu delle impostazioni di Facebook, Instagram e Messenger, e mira a semplificare la gestione delle opzioni di privacy e delle impostazioni relative alle diverse app Meta.