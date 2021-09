WhatsApp: che succede se tieni premuta l'icona dell'app

Anche se WhatsApp è una delle app più usate al mondo, non tutti la conoscono alla perfezione: ci sono infatti dei “trucchetti“, che possono renderne l’uso molto più agevole, che in pochi conoscono. Il motivo semplice: WhatsApp è già molto facile da usare, quindi in pochi si preoccupano di trovare modi per renderla ancor più facile.

Eppure questi modi ci sono, perché gli sviluppatori di Facebook migliorano WhatsApp continuamente aggiungendo piccole e grandi novità. Piccole come la possibilità di ascoltare velocemente i messaggi vocali, grandi come WhatsApp multi-dispositivo per usare lo stesso profilo su più device contemporaneamente, anche se lo smartphone principale non è online. Tra le piccole novità, da tempo WhatsApp ne ha introdotta una che ci permette di accedere ad un menu rapido senza neanche aprire l’app. Funziona sia su Android che su iOS, ma a causa del diverso funzionamento di questi due sistemi operativi gli effetti dello stesso gesto sono molto diversi. Ecco cosa succede quando teniamo premuta l’app di WhatsApp per almeno due secondi.

WhatsApp: come attivare il menu

Per attivare il menu veloce di WhatsApp sullo smartphone è necessario che l’icona dell’app sia posizionata sulla Home. Su Android, quindi, se non c’è o se è stata tolta, è necessario riposizionarla andandola a cercare tra l’elenco delle app. Qui sarà necessario tenere premuta l’icona di WhatsApp per poi “sganciarla" nel punto della Home che preferiamo.

WhatsApp: come è fatto il menu veloce

A questo punto saremo pronti ad aprire il menu veloce di WhatsApp: basterà tenere premuta l’icona dell’app sulla Home per almeno due secondi (su Android ne basta uno) e appariranno delle opzioni normalmente nascoste. Che saranno diverse su iOS e su Android, perché diverso è il modo in cui funzionano i due principali sistemi operativi per smartphone.

In entrambi i casi, nella parte alta del menu, compariranno le opzioni comuni a tutte le app. Su iOS potremo eliminare l’app, condividerla con un contatto o posizionarla sulla Home. Su Android potremo rimuoverla, disinstallarla o modificarne il nome. Subito dopo compariranno le altre opzioni, il menu veloce vero e proprio.

Su Android vedremo l’accesso veloce alla fotocamera e poi alle 4 chat con cui abbiamo interagito ultimamente. Su iOS ci saranno invece le icone per mostrare il nostro codice QR (utilissimo per farci aggiungere al volo da qualcuno), per aprire la fotocamera, per avviare una nuova chat o per cercare all’interno delle chat già esistenti.