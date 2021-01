WhatsApp: come usare la funzione Click to Chat

Un numero di telefono e un link da modificare: tanto basta per iniziare a utilizzare Clicca per chattare, la nuova funzione di WhatsApp. La popolare app di messaggistica consente infatti di avviare una conversazione tramite link con un utente che non è nella nostra rubrica, ma di cui conosciamo il numero.

Clicca per chattare, o Click to Chat, si rivela particolarmente utile perché può essere utilizzata sia da smartphone, che da app desktop e tramite WhatsApp Web. Oltre a poter avviare una chat con un click, si potrà impostare un messaggio precompilato da inviare al numero di telefono con cui vogliamo conversare, oppure si potrà impostare tramite link un messaggio precompilato da inviare a qualsiasi contatto nella nostra rubrica. Per poter essere utilizzata Click to Chat, è necessario che il numero di telefono che vogliamo contattare abbia scaricato WhatsApp e abbia un account, anche se non è tra i nostri contatti.

Click to Chat: come avviare una chat con WhatsApp

Abbiamo un numero di telefono con cui vogliamo avviare una chat di WhatsApp, ma non vogliamo includerlo nella nostra rubrica dei contatti. La conversazione potrà essere facilmente avviata utilizzando la funzione Click to Chat, dove sarà necessario modificare questo link: https://wa.me/XXX, dove XXX è il numero di telefono che dovrà essere inserito comprensivo di prefisso e senza zeri o altri caratteri speciali.

Ad esempio, se si vuole inviare un messaggio al numero +39-3331234567, si dovrà modificare il link in questo modo: https://wa.me/393331234567. Il link andrà inserito nella barra degli indirizzi del browser e con un click si aprirà la schermata di WhatsApp, che consente di scegliere da PC se utilizzare WhatsApp Web o l’app desktop della popolare chat per avviare la conversazione.

Click to Chat: come inviare un messaggio a un numero

La funzione di WhatsApp consente di inviare un messaggio precompilato in automatico al numero per cui si vuole utilizzare Clicca per chattare. In questo caso, il link da modificare manualmente da parte dell’utente sarà https://wa.me/XXX?text=YYY, dove con XXX si intende il numero di telefono comprensivo di prefisso, mentre al posto di YYY andrà inserito il testo del messaggio precompilato.

Per evitare che il messaggio appaia senza spaziature, tra una parola e l’altra bisognerà inserire il codice %20, quindi per scrivere la frase “Ciao piacere di conoscerti”, il link da usare sarà: https://wa.me/XXX?text=Ciao%20piacere%20di%20conoscerti. Dopo aver cliccato da PC, si potrà scegliere se inviare il messaggio al numero via WhatsApp Web o tramite app desktop.

Click to Chat: come inviare un messaggio ai propri contatti

Se invece si vuole inviare un messaggio precompilato a uno o più contatti della propria rubrica, si potrà sfruttare il link https://wa.me/?text=YYY, modificandolo con il testo a piacere come nell’esempio precedente. In questo modo, quando si fa click sul link si visualizzerà il messaggio precompilato e avviando WhatsApp si potrà scegliere a quale contatto della rubrica inviarlo.