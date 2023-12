WhatsApp: con la nuova funzione è impossibile perdere i messaggi

A nemmeno una settimana dall’introduzione dei messaggi audio effimeri, WhatsApp annuncia l’arrivo di una nuova funzione che farà certamente felici tutti gli utenti che fanno un uso “massiccio” dell’app.

Si tratta dei “Pinned Messages“, ovvero i messaggi bloccati e messi in evidenza all’interno delle chat, che sono stati presentati da WhatsApp su X e sugli altri canali social e che, nel giro di pochi giorni, dovrebbero arrivare in tutto il mondo.

WhatsApp: i messaggi pinnati

Quando un messaggio viene “pinnato“, esso viene bloccato nella parte alta dello schermo dell’app WhatsApp per Android e iOS. Naturalmente non viene mostrato tutto, ma solo una riga altrimenti in caso di messaggi molto lunghi non resterebbe spazio per altro sullo schermo.

Il messaggio che viene bloccato in questo modo resta visibile anche quando l’utente scorre verso il basso o l’alto all’interno della chat, in modo che possa essere richiamato con un semplice tap, in ogni momento. Questo rende molto più comodo, ad esempio, usare l’app di WhatsApp per portarsi dietro un appunto o un messaggio importante.

Pensiamo solo a quante volte ci siamo mandati la lista della spesa su WhatsApp e poi, una volta giunti al supermercato, abbiamo dovuto cercarla tra mille altri messaggi perdendo un sacco di tempo. Bene, pinnando il messaggio con la lista possiamo risolvere anche problemi quotidiani come questo.

Come pinnare un messaggio WhatsApp

Per bloccare in alto un messaggio su WhatsApp basta selezionarlo con un tap lungo all’interno della chat e poi aprire il menu a tendina in alto a destra e scegliere “Pin” (non sappiamo ancora se e come WhatsApp tradurrà in italiano questa funzione).

Potremo scegliere anche anche per quanto tempo il messaggio resterà bloccato in evidenza: 24 ore, 7 giorni o 30 giorni. Quando un messaggio è pinnato, viene indicato con l’icona di una piccola puntina da disegno.

E’ possibile evidenziare e pinnare un solo messaggio per volta e ogni nuovo messaggio pinnato sostituisce quello precedente. Per sbloccare un messaggio dovremo rifare la stessa procedura fatta per bloccarlo.

Messaggi pinnati WhatsApp: quando arrivano

Come sempre accade con le novità di WhatsApp, piattaforma da ben 2 miliardi di utenti attivi nel mondo, tra l’annuncio di una nuova funzione e la sua effettiva disponibilità a livello globale passa sempre un po’ di tempo.

Ma, alla fine, la funzione arriva per tutti anche perché non stiamo parlando di una novità scoperta all’interno del codice di qualche versione beta delle app: i Pinned Messages sono stati ufficializzati da WhatsApp e saranno disponibili per tutti.