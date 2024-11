WhatsApp: cosa significano i nuovi simboli

Peppe Croce, giornalista dal 2008, si occupa di device elettronici e nuove tecnologie applicate al mondo automotive. È entrato in Libero Tecnologia nel 2018.

La piattaforma di chat più grande al mondo introduce una piccola, ma gradevole, novità nell'interfaccia grafica: via le scritte mentre qualcuno scrive o registra un audio

A pochissimi giorni di distanza dal lancio ufficiale della trascrizione dei messaggi vocali nelle chat, novità che ancora non è arrivata a tutti gli utenti, WhatsApp cambia ulteriormente, ma stavolta senza nemmeno avvertire gli utenti. Si tratta di una piccola novità, un dettaglio dell’interfaccia utente, ma dimostra la volontà del team di WhatsApp di continuare a sviluppare l’app e di non sedersi sugli allori degli oltre 2 miliardi di utenti nel mondo.

WhatsApp: i nuovi simboli delle chat

L’ultimo cambiamento nell’interfaccia utente di WhatsApp consiste nell’addio alle scritte che apparivano nella nostra app, all’interno di una chat, mentre il nostro interlocutore (o almeno uno dei nostri interlocutori, in caso di chat di gruppo), sta preparando un messaggio.

Fino a pochi giorni fa, infatti, mentre il nostro contatto stava scrivendo qualcosa nella nostra app compariva la scritta “Sta scrivendo…“. Questa scritta serviva per avvertirci che era in arrivo una risposta, quindi magari era inutile continuare a scrivere altro e, al contrario, per mantenere la conversazione più ordinata e facile da seguire era meglio attendere l’arrivo del messaggio del nostro interlocutore.

Adesso questa scritta è sostituita da un simbolo: tre puntini inseriti all’interno della classica casella dei messaggi di WhatsApp. Il simbolo è temporaneo, perché scompare non appena ci viene recapitato il messaggio inviato dal nostro contatto.

Lo stesso avviene anche in caso di registrazione di un messaggio vocale: non compare più la scritta “Sta registrando un audio…“, ma appare il simbolo di un microfono, che resta lì fino a quando non riceviamo il vocale.

Al momento questi due simboli compaiono solo all’interno delle chat, ma non anche nella schermata principale dell’app, quella con l’elenco di tutte le ultime chat. Qui, al contrario che dentro le singole chat, sono ancora visibili le due scritte quando qualcuno sta scrivendo qualcosa o sta registrando un messaggio audio.

Non è da escludere che anche queste scritte vengano sostituite, a breve, da simboli grafici. Tutto dipenderà da quanto saranno visibili questi simboli all’interno dell’elenco, dove lo spazio è minore e distribuito in modo diverso.

Quando arrivano i nuovi simboli su WhatsApp

I due nuovi simboli per le chat di WhatsApp sono una novità distribuita “server side“, cioè dipendono direttamente dai server di Meta che gestiscono WhatsApp. Non serve, quindi, un aggiornamento ad una versione particolare dell’app per vederli.

Non tutti, però, ancora li visualizzano e molti utenti ancora vedono le scritte “Sta scrivendo…” e “Sta registrando un audio…” al loro posto. Tuttavia, è solo questione di tempo e a breve i simboli sostituiranno le scritte su tutte le app di WhatsApp, in tutto il mondo.

Lo possiamo dire con certezza perché questa piccola, ma comoda, novità non è stata avvistata sulle app beta, ma su app stabili che vengono distribuite agli utenti comuni. Ciò conferma che non si tratta di un test, ma di una nuova funzione destinata ad arrivare a tutti e a restare nell’app di WhatsApp.