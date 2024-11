Meta ha comunicato l’arrivo, anche in Italia, delle nuove liste personalizzate su WhatsApp. Si tratta dell’ennesima novità nel giro di pochi mesi per la piattaforma di chat più usata al mondo e, a differenza di altre (come le community, che non usa praticamente nessuno), ha buone possibilità di diventare una delle funzioni più apprezzate dagli utenti.

Lo scopo delle liste, infatti, è quello di aiutare gli utenti a tenere sott’occhio le chat ritenute più importanti. Sempre grazie alle liste, inoltre, è più facile trovare un messaggio ricevuto o inviato in passato.

Liste WhatsApp: come funzionano

Le liste personalizzate di WhatsApp sono degli elenchi di chat, sia individuali che di gruppo. L’utente può scegliere il nome della lista e inserire al suo interno tutte le chat che preferisce, salvare e modificare successivamente una lista e, infine, può anche cancellare la lista. Cancellando una lista, però, non vengono cancellate le singole chat al suo interno.

Le liste non vanno confuse con i gruppi, né con le community: le chat al loro interno restano indipendenti tra loro e non è possibile inviare lo stesso messaggio a tutte le chat all’interno di una lista.

Le liste servono ad un altro scopo: fanno ordine, scremano la sempre più grande quantità di conversazioni attive degli utenti e li aiutano a trovare in fretta i messaggi che cercano. Chi partecipa ad una chat che viene inserita in una lista, poi, non riceve alcuna notifica e non può sapere se altre persone sono nella stessa lista.

Quando un utente fa una ricerca su WhatsApp, poi, può selezionare una lista per restringere l’ambito della sua ricerca: in tal modo la parola richiesta verrà cercata solo nelle chat all’interno di quella lista.

Come creare una lista

Creare una lista personalizzata su WhatsApp è molto semplice: basta aprire la tab delle chat dall’apposita icona in basso a sinistra e poi cercare il tasto “+“ tra quelli disponibili in alto, sotto le icone della fotocamera e della ricerca.

A questo punto potremo inserire nella lista tutte le chat di gruppo, o i singoli contatti, che preferiamo e, soprattutto, dare un nome alla lista. Non servirà fare altro per poi trovare, subito dopo, la nuova lista tra quelle disponibili in alto. Cioè dove già ci sono quelle predefinite: Tutte, Da leggere, Preferite, Gruppi.

Liste personalizzate: quando arrivano

Non tutti gli utenti WhatsApp hanno già la possibilità di usare le nuove liste personalizzate: la novità è stata annunciata ufficialmente da Meta ed è effettivamente in distribuzione, ma ci vorrà del tempo prima che arrivi a tutti i 2 miliardi di utenti dell’app.

In Italia alcuni utenti hanno già la possibilità di usarle, sia su Android che su iOS, e nel giro di pochi giorni tutti dovrebbero essere in grado di farlo. Al momento, però, Meta non ha fornito informazioni sull’arrivo delle liste personalizzate, e soprattutto sulla possibilità di crearle e modificarle, su WhatsApp Web e sulle app desktop.

Creare e modificare le liste da un computer, tuttavia, sarebbe decisamente più comodo e rapido che farlo da un telefono.