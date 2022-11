WhatsApp una piccola novità rende tutto più comodo

In molti se ne saranno già accorti, mentre altri lo noteranno a breve: su WhatsApp è diventato possibile condividere le immagini con la didascalia. La novità riguarda sia gli utenti Android sia iOS, ha poche ore di vita ma era attesa da molti anni.

Inoltro con didascalia su WhatsApp: come funziona

Il funzionamento dell’inoltro con didascalia su WhatsApp è molto semplice. Partiamo da una chat in cui viene pubblicata, da parte di uno dei partecipanti (vale sia per le chat singole che per quelle di gruppo) una foto accompagnata da del testo. Questo testo verrà "trasportato" su un’altra chat quando noi inoltreremo tale foto.

Nell’interfaccia di inoltro verrà visualizzato un pulsante "X", che permette di eliminare la didascalia qualora non sia necessario inoltrarla. In tal caso verrà inoltrata solo la foto, esattamente come è stato possibile fare fino ad oggi. Purtroppo, però, non è possibile modificare il testo-didascalia "trasportato", ma solo eliminarlo o portarlo tale e quale nella nuova chat.

La funzione non è limitata alle immagini, ma è estesa anche ai video, le GIF animate e documenti. Questa funzione lascia intatta la crittografia end-to-end, in modo che nessuno al di fuori delle persone con cui è condiviso possa intercettare il messaggio inoltrato.

Le altre novità di WhatsApp

L’ultima funzione di inoltro della didascalia che accompagna i vari media si va ad aggiungere alle più recenti novità che stanno rendendo WhatsApp un ecosistema di messaggistica sempre più completo e versatile.

Tra le funzioni ancora in distribuzione, ricordiamo la possibilità di unire in una Community un massimo di 50 Gruppi e fino a 5.000 utenti, la possibilità di avere nel Gruppo fino a 1.024 membri incluso l’amministratore, creare un sondaggio e le videochiamate aperte fino a 32 utenti.