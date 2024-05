Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Il settore della musica in streaming si prepara ad accogliere un nuovo concorrente: Winamp. Il brand, oggi di proprietà di Llama Group e un tempo applicazione di grandissimo successo per la riproduzione musicale su computer, avrà la sua piattaforma di streaming. L’azienda punta a ha lanciare quella che definisce una “soluzione unica” per il settore, avviando una “nuova fase” della sua attività.

Gli aspetti da chiarire, però, sono ancora numerosi. Attualmente, Winamp è già una piattaforma di riferimento per creator indipendenti, che possono condividere musica e podcast, con gli utenti che hanno la possibilità di sostenere ogni singolo creator con un contributo a partire da 1 dollaro al mese. L’obiettivo, però, è fare un ulteriore passo in avanti, diventando un nuovo concorrente nel settore della musica in streaming.

Come sarà la piattaforma di Winamp

Per il momento, sono disponibili poche informazioni sulla nuova piattaforma di streaming dedicata al mondo della musica di Winamp. L’annuncio di Llama Group, infatti, si limita ad anticipare il lancio di una nuova piattaforma di streaming che, inizialmente, ospiterà oltre 50.000 artisti. L’obiettivo, però, è crescere in modo significativo nel corso dei prossimi anni, con un target fissato a oltre un milione di artisti entro cinque anni. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sul mercato, a partire dalla qualità dell’audio e fino ad arrivare ai sistemi operativi che saranno inizialmente supportati.

La nuova piattaforma ospiterà Winamp For Creators, una soluzione pensata per offrire un sistema di monetizzazione per i creator più vantaggioso rispetto a quelli delle altre piattaforme.

Si tratta di un tema particolarmente attuale, perché le piattaforme di streaming musicale, da Spotify a Apple Music, garantiscono solo guadagni minimi agli artisti, soprattutto agli emergenti e a chi ha un pubblico ridotto. Per attirare nuovi artisti, Winamp proverà ad adottare un approccio differente, che sarà tutto da verificare al momento del lancio del servizio.

L’azienda metterà a disposizione anche Winamp Collaborator, per permettere agli artisti l’accesso a soluzioni dedicate alla ricerca di partner commerciali e creativi per lo sviluppo della propria attività.

A completare il quadro c’è Winamp Player: una nuova evoluzione dello storico player musicale ricoprirà un ruolo centrale per la nuova piattaforma di streaming, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’ascolto in grado di essere più coinvolgente possibile. In arrivo, inoltre, c’è anche una nuova versione del player desktop, attualmente fermo all’ultimo aggiornamento rilasciato lo scorso aprile 2023.

Quando arriva la piattaforma di Winamp

Il lancio della piattaforma di streaming musicale di Winamp è molto vicino: il servizio sarà disponibile a partire dal prossimo 1° luglio 2024. Per il momento, non sono ancora stati rivelati dettagli precisi in merito ai mercati di disponibilità del servizio.

Si tratta di un progetto a lungo termine, che punta a crescere nel corso dei prossimi anni, sia considerando il numero di artisti presenti sulla piattaforma che, naturalmente, per quanto riguarda il numero di utenti. Se il lancio avrà successo, è possibile ipotizzare una diffusione globale di Winamp nel corso del prossimo futuro.