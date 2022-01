Windows 11, cosa cambia con l'ultimo aggiornamento

Il prossimo aggiornamento del nuovo sistema operativo Windows 11 sarà sostanzioso ed importante, parola di Panos Panay, Vice Presidente Esecutivo di Microsoft, nonché capo della divisione che si occupa di Windows e dei dispositivi hardware con questo sistema operativo. Molte le novità in arrivo, in gran parte derivate dai cambiamenti sociali causati dalla pandemia da COVID-19.

Negli ultimi due anni, infatti, le persone hanno dovuto abituarsi ad utilizzare il computer per il lavoro da remoto, nonché per seguire a distanza le lezioni di scuola e università. Ciò ha prodotto una progressiva evoluzione anche nelle modalità di utilizzo del computer: è aumentato di 6 volte il numero di utenti che adoperano Cisco WebEx, Slack, Teams, Zoom e altre app di videoconferenza, mentre è cresciuto del 70% il numero di utenti che utilizzano le piattaforme di contenuti streaming, quali Hulu, Netflix e YouTube. Infine, è raddoppiato il numero di utenti che acquistano online. Questa situazione sta spingendo Microsoft ad aggiornare rapidamente Windows 11, che ha debuttato soltanto ad ottobre, perché a differenza di quanto si pensava solo qualche anno fa il PC non è affatto morto.

Aggiornamento Windows 11, le novità

La novità più significativa è Public Preview, che permetterà agli utenti di utilizzare le applicazioni Android su Windows 11, senza la necessità di adoperare emulatori o altre app. Ciò permetterà una perfetta integrazione fra gli smartphone con sistema operativo Google ed i computer con sistema operativo Windows.

Sebbene non sia ancora previsto l’utilizzo del Google Play Store, Microsoft dovrebbe ricorrere all’Amazon AppStore, che sarà installabile dal Microsoft Store e permetterà di scaricare le app.

Altre novità significative dovrebbero riguardare la taskbar di Windows 11, la funzionalità di drag and drop e la riproposizione del widget per il meteo. Non dovrebbero mancare, inoltre, gli aggiornamenti al design di Notepad e MediaPlayer, programmi di sistema sui quali sarà anche possibile impostare l’interfaccia scura.

Studenti e lavoratori da remoto apprezzeranno le modifiche che dovrebbero essere apportate su Microsoft Teams e su altre applicazioni di videoconferenza: per esempio, verrà semplificata la condivisione dello schermo tramite pulsante nella taskbar.

Aggiornamento Windows 11, quando arriva

Inizialmente, Microsoft aveva pianificato di introdurre i nuovi aggiornamenti di Windows 11 a partire dalla metà del 2022, ma il tutto sembra aver subito un’accelerazione. Infatti, secondo quanto riferisce Panay, il primo major update potrebbe già arrivare nelle prossime settimane, essendo ormai stata raggiunta la fase finale del programma di aggiornamento.

Non ci sono ancora date ufficiali, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori dettagli da parte di Microsoft.