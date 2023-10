Fonte foto: mundissima / Shutterstock.com

Il terzo trimestre è appena iniziato e Windows 11 si prepara a registrare un importante passo in avanti del suo programma di sviluppo. L’arrivo di Windows 11 23H2, il nuovo major update del sistema operativo di Microsoft, porterà una lunga serie di novità. Il nuovo aggiornamento è già disponibile nel circuito Release Preview (o Versione di anteprima) del programma Windows Insider e sarà rilasciato nel corso delle prossime settimane a tutti gli utenti Windows 11.

Le novità di Windows 11

La disponibilità di Windows 11 23H2 nel circuito Release Preview consente di anticipare, nel dettaglio, le novità in arrivo per il sistema operativo. Questo circuito del programma Windows Insider, infatti, riceve le build del sistema operativo destinate al rilascio per la versione stabile di Windows, al termine di un breve periodo di test.

Tra le novità in arrivo per Windows 11 c’è il nuovo assistente Copilot, che porterà l’intelligenza artificiale all’interno del sistema operativo, rimpiazzando Cortana. Il nuovo Copilot, in un primo momento, non sarà disponibile in Italia ma rappresenta ugualmente una delle principali novità dell’aggiornamento.

L’aggiornamento Windows 11 23H2 porterà anche altre novità. In particolare, è prevista la possibilità di disattivare la visualizzazione raggruppata delle app per la barra delle applicazioni oltre a nuove funzioni per la gestione delle schede in Esplora File, che potranno essere spostate da una finestra all’altra.

Da segnalare anche il supporto nativo alla decompressione dei file .rar, .7z, .tar. Non sarà più necessario, quindi, installare app di terze parti per utilizzare questi file. C’è anche un nuovo mixer del volume oltre a un nuovo hub per la gestione dei sistemi di illuminazione delle periferiche (essenziale per i PC da gaming). Microsoft rinnova anche le Impostazioni, con una nuova pagina introduttiva.

Tra le novità anche un aggiornamento per l’app Chat, aggiunta di default alla barra delle applicazioni e che ora viene rinominata in Microsoft Teams. Da segnalare anche un’integrazione con Phone Link, per collegare lo smartphone Android e inviare e ricevere messaggi SMS oltre che condividere collegamenti alle riunioni.

Compatibilità con Windows 11 23H2: cosa cambia

Microsoft, in vista del rilascio della nuova versione di Windows 11, ha fornito un aggiornamento sul programma Windows Hardware Compatibility. Per i produttori di hardware non ci sarà la necessità di effettuare una nuova certificazione con il rilascio della nuova versione di Windows. Di conseguenza, i requisiti minimi per Windows 11 23H2 saranno gli stessi per la versione 22H2.

Per accedere alla nuova versione di Windows 11 serve un processore almeno Dual Core con frequenza di 1 GHz oppure un SoC a 64 bit (per la versione ARM). È necessario avere almeno 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage e soddisfare altri requisiti (come la compatibilità della scheda grafica con DirectX 12 e la presenza del TPM 2.0 per la sicurezza).