Withings ScanWatch Horizon: il nuovo orologio ibrido di lusso

Si chiama Withings ScanWatch Horizon ed è l’ultimo rappresentante di una categoria molto particolare di smartwatch: gli orologi smart “ibridi" di lusso. Un po’ retro e un po’ tech, questa categoria mette insieme le esigenze di chi vuole funzioni evolute ma non ha intenzione di rinunciare ad un design classico e a materiali premium per l’orologio che tiene al polso.

Withings ScanWatch Horizon è proprio questo: un orologio classico dallo stile abbastanza sportivo, ma elegantissimo, dotato di sensori e tecnologia in grado di misurare i parametri vitali, il sonno e le attività sportive. Niente quadrante digitale: solo un piccolo lunotto smart che mostra un parametro alla volta, a scelta dell’utente. Esteticamente è difficile distinguere questo smartwatch ibrido da un orologio classico di lusso, ma appena si apre l’app ad esso collegata si scoprono le sue funzioni nascoste.

Withings ScanWatch Horizon è un orologio con quadrante circolare da 43 millimetri, cassa e lunetta girevole in acciaio, vetro zaffiro antiriflesso. E’ resistente all’acqua, fino a ben 100 metri.

Esteticamente è al 90% analogico e solo al 10% digitale, perché il quadrante e il cronometro mostrano le classiche lancette meccaniche.

Nel piccolo oblò inserito nella parte alta del quadrante c’è un piccolo display di tipo PMOLED, che mostra i parametri rilevati dai sensori e le notifiche di un centinaio di app compatibili.

Withings ScanWatch Horizon può monitorare 30 diverse attività sportive, come corsa, bicicletta, nuoto e molte altre. Tra i sensori troviamo l’ECG e l’SpO2 e l’orologio può fare la scansione cardiaca, mandando un avviso se rileva una aritmia.

Grazie ad uno schermo molto piccolo, questo smartwatch ibrido ha una elevatissima autonomia: fino a 30 giorni.

Trattandosi di un prodotto dichiaratamente premium, per di più di un brand del settore lusso, il prezzo di Withings ScanWatch Horizon non può che essere alto.

Alto ma giustificato dai materiali, dalla elevata qualità costruttiva e dal fatto che si tratta di un prodotto esclusivo e, tra l’altro, anche molto bello. Withings ScanWatch Horizon costa 499 euro.

Withings Scanwatch Horizon – Smartwatch Ibrido con ECG, Frequenza Cardiaca e Ossimetro

