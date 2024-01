XGIMI lancia il proiettore laser certificato IMAX Enhanced

Fonte foto: XGIMI

XGIMI ha svelato, in occasione dell’annuale edizione del CES 2024, il nuovo Horizon Max. Si tratta di un proiettore laser dotato di certificazione IMAX Enhanced che punta, come sottolineato dall’azienda, a “ridisegnare l’intrattenimento domestico” andando a offrire “un’esperienza cinematografica precedentemente riservata ai proiettori di fascia alta“.

Il nuovo Horizon Max di XGIMI, infatti, è il primo proiettore intelligente domestico a tiro lungo a ricevere la certificazione IMAX Enhanced. Il modello precedente, Horizon Ultra, aveva ottenuto la certificazione Dolby Vision.

Il modello si basa sulle tecnologie ISA 5.0 e Dual Light 5.0 per risultare facile da utilizzare, garantendo prestazioni di alto livello nello stesso tempo. Durante il CES, XGIMI ha anche svelato il proiettore lampada e speaker 3-1 Aladdin, vincitore del CES 2024 Innovation Award.

XGIMI Horizon Max: caratteristiche tecniche

XGIMI Horizon Max è dotato di tecnologia ISA 5.0 (Intelligent Screen Adaptation) tramite sensore 3D ToF e di un gimbal motorizzato che consente di individuare, in modo automatico, la migliore posizione di proiezione sulla parete, andando anche a memorizzare le impostazioni per pareti specifiche, semplificando il riutilizzo.

Cambiando parete, il proiettore è in grado di adattare le sue impostazioni software e hardware in tempo reale, per ottimizzare l’esperienza d’uso degli utenti. Per migliorare la qualità delle immagini è disponibile, invece, la tecnologia Dual Light 2.0.

Per il proiettore c’è un nuovo sistema a doppia sorgente luminosa che integra anche un triplo laser per offrire un’estesa gamma cromatica, con una luce fosforica per eliminare eventuali imperfezioni del sistema. Il proiettore ha un motore ottico proprietario con laser MCL. Si tratta di una soluzione utilizzata, in genere, nei cinema commerciali.

Grazie a Dual Light 2.0, Horizon Max offre una luminosità fino a 3.100 ISO Lumen oltre a un contrasto di 2000:1, con un’elevata accuratezza cromatica. Da notare, inoltre, che il display è più luminoso del 35% rispetto alla versione Ultra.

Tutte queste novità hanno garantito a XGIMI la possibilità di ottenere la certificazione IMAX Enhanced, superando tutti gli altri modelli destinati allo stesso segmento di mercato, ma l’azienda afferma di voler integrare le tecnologie Dual Light 2.0 e ISA 5.0 anche in altri prodotti della sua gamma, compresi proiettori portatili e domestici, in modo da aggiornare l’intera linea, garantendo un sensibile miglioramento delle prestazioni.

XGIMI Horizon Max: prezzo e disponibilità

Per il momento, XGIMI non ha ancora divulgato informazioni dettagliate sulla commercializzazione di Horizon Max. Il proiettore laser è atteso sul mercato entro la fine del 2024. Il prezzo di listino e la data effettiva di lancio saranno comunicati in un secondo momento.