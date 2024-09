Fonte foto: Xgimi

In occasione dell’IFA 2024, Xgimi ha annunciato l’arrivo sul mercato di ben quattro nuovi proiettori che andranno ad arricchire la gamma del brand nel corso delle prossime settimane. Le novità annunciate da Xgimi, che di recente ha conquistato diversi premi EISA Awards 2024-25, sono Horizon S Max, Horizon S Pro, Elfin Flip e una versione aggiornata di Halo+.

Xgimi Horizon S Max e Pro: caratteristiche e prezzi

I nuovi Horizon S Max (in foto) e S Pro rappresentano un importante aggiornamento della gamma di proiettori Horizon. I nuovi modelli hanno un design rinnovato e specifiche tecniche migliorate e includono, per la prima volta nella serie Horizon S, un supporto integrato completamente rotabile, con la possibilità di sfruttare un’inclinazione orizzontale di 360 gradi e una verticale di 135 gradi, per proiettare le immagini in qualsiasi direzione.

I nuovi modelli includono la tecnologia Intelligent Screen Adaptation (ISA) 5.0 oltre a funzionalità come Auto Focus, Auto Keystone continuo, Allineamento Intelligente dello Schermo, Adattamento al Colore della Parete e Protezione Intelligente degli Occhi. C’è anche la tecnologia Dual Light 2.0, con un laser a tre colori e un sistema di illuminazione ibrido a LED. Il comparto audio include altoparlanti da 2 x 12W Harman Kardon con supporto Dolby Audio.

La piattaforma software è Android TV 11. In più, S Max ha le certificazioni IMAX Enhanced e Dolby Vision (con una luminosità di 2100 ISO Lumen) ed è il modello più luminoso della gamma Xgimi. La versione S Pro ha la certificazione Dolby Vision e una luminosità di 1800 ISO Lumen. La nuova serie Horizon S sarà disponibile sul mercato a partire dalla metà del prossimo mese di ottobre.

Per quanto riguarda i prezzi, invece, S Pro sarà commercializzato a 1.399 euro mentre S Max sarà disponibile a 1.999 euro.

Xgimi Elfin Flip: caratteristiche e prezzo

La gamma Xgimi si arricchisce anche con il nuovo Elfin Flip, un proiettore smart portatile e leggero, facile da trasportare grazie anche a un peso di appena 1,18 chilogrammi e in grado di proiettare immagini fino a 150 pollici. Dotato di Xgimi OS, il proiettore ha altoparlanti 2×3 W con Dolby Audio e può sfruttare la tecnologia Intelligent Screen Adaptation per la regolazione automatica dell’immagine, con una corretta messa a fuoco. Il nuovo Elfin Flip sarà disponibile a partire dalla seconda metà di settembre, con un prezzo di 399 euro.

Xgimi Halo+: caratteristiche e prezzo

La gamma di novità Xgimi include anche una versione aggiornata di Halo+, proiettore con Google TV, che ora ha un nuovo telecomando che integra anche un testo per l’apertura rapida di Netflix oltre che un testo per Google Assistant. Il proiettore riprende le caratteristiche e il design della versione precedente e sarà in vendita da questo mese di settembre con un prezzo di 799 euro.