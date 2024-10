I proiettori XGIMI Horizon S Max e S Pro sono arrivati in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: XGIMI

XGIMI Horizon S Pro e XGIMI Horizon S Max (in foto) sono i due nuovi proiettori laser presentati dall’azienda cinese all’IFA 2024 e, ora, disponibili anche in Italia.

Parliamo di due device di fascia alta, che hanno molto in comune a cominciare dal design dove spicca un supporto integrato, che permette di ruotare orizzontalmente (fino a 360°) e verticalmente (fino a 135°) il dispositivo per proiettare l’immagine in qualsiasi direzione. A questo si aggiungono le funzioni per l’autoregolazione del proiettore che liberano l’utente dall’incombenza delle regolazioni manuali, garantendo comunque proiezioni di qualità in qualsiasi contesto.

XGIMI Horizon S Pro: scheda tecnica e prezzo

XGIMI Horizon S Pro è un proiettore laser con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel). Il device ha una luminosità di 1.800 lumen ISO e spazio del colore del 110% BT.2020. La durata della lampada, stando alle indicazioni di XGIMI, è di circa 20 mila ore.

Molte le particolarità di questo dispositivo, si parte con la sorgente luminosa Dual Light 2.0 (ibrida LED/Laser) in grado di combinare sorgenti luminose a banda larga e a banda stretta, arrivando a un contrasto dinamico di 1.000.000:1, con colori vividi e neri profondi.

Non mancano nemmeno la correzione automatica della distorsione trapezoidale e la messa a fuoco automatica che garantiscono un allineamento dell’immagine ottimale a prescindere dalla posizione del proiettore. In più con la regolazione del colore del muro questo dispositivo è in grado di rappresentare colori fedeli all’originale a prescindere da quale sia la superficie di proiezione.

Inoltre, con la tecnologia Intelligent Screen Adaptation (ISA) 5.0, sin dalla prima accensione l’utente può accedere alla configurazione automatica del device, che non ha bisogno di ulteriori regolazioni manuali.

Il comparto audio è stato realizzato in collaborazione con Harman Kardon e comprende due speaker da 12 W, compatibili con Dolby Audio. Tra le connessioni ci sono una porta HDMI e due USB-A. Sul fronte delle connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1.

Il processore affiancato da 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android TV e, dunque, l’utente può scaricare tranquillamente le applicazioni presenti sullo store di Big G, incluse quelle per le principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, Apple TV+, Disney+, DAZN, Paramount+.

Il nuovo XGIMI Horizon S Pro è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon al prezzo consigliato di 1.399 euro

XGIMI Horizon S Pro – Proiettore laser – Risoluzione 4K

XGIMI Horizon S Max: scheda tecnica e prezzo

XGIMI Horizon S Max riprende buona parte delle specifiche tecniche dell’XGIMI Horizon S Pro e, anche in questo caso, si tratta di un proiettore laser con risoluzione 4K.

La luminosità sale a 3.100 lumen ISO, mentre restano invariati lo spazio del colore del 110% BT.2020, il contrasto dinamico di 1.000.000:1 e la durata della lampada di 20 mila ore

Tornano anche su questo dispositivo le varie funzionalità aggiuntive già viste nel precedente modello: la Dual Light 2. 0, la correzione automatica della distorsione trapezoidale, la messa a fuoco automatica, la regolazione del colore del muro e la funzione Intelligent Screen Adaptation 5.0.

Tuttavia, l’XGIMI Horizon S Max è certificato IMAX Enhanced rispetta, dunque, gli standard imposti da IMAX in tema di audio e nelle proporzioni dello schermo che, come per le sale cinematografiche certificate, mostrerà circa il 26% di immagini in più sullo schermo a l posto delle classiche barre nere. Questo modello è compatibile anche con il Dolby Vision.

Identico all’altro proiettore il comparto audio realizzato in collaborazione con Harman Kardon e compatibile con Dolby Audio. Speculari anche le connessioni con una porta HDMI e due USB-A, WiFi 5 e il Bluetooth 5.1. Torna anche su questo prodotto lo stesso processore e lo stesso quantitativo di memoria dell’altro modello oltre che la presenza di Android TV.

Il nuovo XGIMI Horizon S Max è già disponibile sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon al prezzo consigliato di 1.999 euro

XGIMI Horizon S Pro – Proiettore laser – Certificazione IMAX Enhanced