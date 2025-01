CES 2025, XGIMI presenta Ascend il nuovo schermo ALR da 100 pollici

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: XGIMI

Tra i prodotti presentati al CES 2025 c’è stato Ascend, lo schermo ALR (Ambient Light Rejection) 2-in-1 di XGIMI, che integra al suo interno la tecnologia di respingimento della luce ambientale e due soundbar sviluppate da Harman Kardon.

Che cos’è la tecnologia Ambient Light Rejection

La tecnologia ALR, acronimo di Ambient Light Rejection è rappresenta un innovativo sistema per proiezione, sviluppato per respingere la luce ambientale.

Questi particolari schermi, quindi, riflettono solo la luce che proviene dal basso, garantendo agli utenti alti livelli di luminosità e immagini nitide, anche in ambienti molto luminosi. Tale caratteristica è dovuta all’utilizzo di una particolare tecnologia ottica sviluppata per unire le proprietà di una struttura lenticolare bianca (che riflette le immagini del proiettore verso gli occhi dello spettatore) a quelle di una struttura a griglia nera (che assorbe la luce ambientale).

La particolarità di questo schermo, dunque, è che può essere usato in qualsiasi momento della giornata, anche se le luci della stanza sono accese o se le finestre sono aperte; la superficie di proiezione, infatti, riesce ad assorbire la luce ambientale senza grossi problemi, assicurando agli spettatori sempre un elevato contrasto e saturazione dei colori.

Cosa sappiamo di Ascend di XGIMI

Ascend si è mostrato al pubblico del CES che ha potuto vedere questo schermo da pavimento motorizzato da ben 100 pollici, sviluppato per funzionare congiuntamente con AURA 2, il proiettore a corto raggio presentato sempre da XGIMI.

Uno dei punti di forza di questo schermo è la sua versatilità, l’utente infatti può regolarlo come meglio crede: a un terzo della sua altezza per creare un’atmosfera più intima, oppure può estenderlo completamente per una visione più immersiva, sfruttando pienamente i 100 pollici. Inoltre grazie alla tecnologia ALR e a un angolo di visione molto ampio le immagini rimangono sempre nitide, a prescindere dalle condizioni di illuminazione.

Altro elemento distintivo di questo prodotto sono le due soundbar Harman Kardon integrate che possono essere utilizzate con gli altoparlanti da 60 W (prodotti sempre da Harman Kardon) compatibili con il DolbyAtmos, presenti a bordo del proiettore AURA 2.

Al momento, questo è tutto quello che sappiamo su Ascend che, bisogna ricordarlo, è ancora un prototipo che, tuttavia, rispecchia chiaramente la visione di XGIMI per il futuro, tracciando la strada che intraprenderà l’azienda cinese con i suoi dispositivi che arriveranno sul mercato nei prossimi anni..

In questo senso, quindi, non sono ancora disponibili maggiori informazioni sulla disponibilità e sul prezzo di questo schermo ALR; il proiettore AURA 2, invece, è già disponibile al prezzo consigliato di 2.899 euro.