Xiaomi 12, il prezzo è crollato: l’offerta è sconvolgente

L’offerta top di Natale è servita. Manca oramai una sola settimana al 25 dicembre e il tempo per scegliere il regalo da fare ad amici e parenti sta per scadere. Fortunatamente Amazon ci viene in soccorso proponendoci nuove offerte sensazionali su tantissimi prodotti. E tra queste promo ne troviamo una che vi renderà felici. Oggi, infatti, troviamo lo Xiaomi 12, uno dei migliori dispositivi lanciati in questo 2022, in offerta con uno sconto eccezionale del 31% che permette di risparmiare ben 250€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo in 12 rate a tasso zero.

Lo Xiaomi 12 ha veramente poco bisogno di essere presentato. Ha quanto di meglio possa offrire il mondo della tecnologia in questo periodo. A bordo c’è il processore Snapdragon 8 Gen 1 (il top di gamma del 2022), una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da ben 50MP e una batteria con ricarica super rapida che non vi lascerà mai a piedi. A questo prezzo è veramente un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Xiaomi 12: la scheda tecnica

Puro stile Xiaomi. Basta poco per capire la bontà e le qualità dello Xiaomi 12. Lo smartphone è un vero top di gamma e d’altronde non potrebbe essere diversamente. E rispetto al passato l’azienda cinese ha fatto un grande salto in avanti anche sotto il punto di vista fotografico. Non a caso nella parte posteriore troviamo una tripla fotocamera con sensore principale professionale da 50MP, supportato da un obiettivo ultragrandangolare da 13MP e una fotocamera telemacro da 5MP. Il sensore frontale per i selfie è da ben 32MP. Oltre alle ottime caratteristiche tecniche, Xiaomi ha sviluppato anche delle nuove tecnologie, come ad esempio quella per la messa a fuoco con algoritmo di rilevamento e comprensione del soggetto. Xiaomi ProFocus consente di acquisire i soggetti in movimento in modo più chiaro. Ottima anche la modalità Night Video pensata per quando si registrano filmati con poca luce ambientale.

La stessa qualità è presente anche nello schermo. Sullo Xiaomi 12 troviamo un display AMOLED da 6,28" (dimensioni molto compatte grazie alla quasi totale assenza di cornici laterali), con risoluzione FHD e refresh rate che arriva addirittura a 120Hz. A supporto anche la modalità Luce solare e la Modalità lettura per proteggere gli occhi dopo un utilizzo intenso. A gestire il tutto troviamo l’ottimo processore Snapdragon 8 Gen 1 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

La batteria da 4500mAh è sufficiente per arrivare per completare una giornata, anche dopo un utilizzo intensivo. Nel momento del bisogno possiamo utilizzare la carica turbo da 67W che impiega poco più di mezzora per avere il 100% di autonomia. Supporta anche la ricarica wireless fino a 50W. Per proteggere le componenti interne dalle alte temperature è presente anche una camera di vapore extra large con raffreddamento a liquido.

Xiaomi 12 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’offerta speciale a una sola settimana dal Natale. Lo Xiaomi 12 è disponibile in offerta a un prezzo di 549,90€, con uno sconto top del 31%. Per il dispositivo si tratta del minimo storico e si risparmiano ben 250€ sul prezzo di listino. Ma non è tutto: lo si può pagare anche in 12 rate da 45,83€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon e che si attiva direttamente nella pagina prodotto. Il dispositivo è già disponibile in magazzino e la consegna viene curata direttamente dal sito di e-commerce. Acquistandolo ora (17 dicembre) si ha la certezza di riceverlo entro Natale (per sicurezza controllate sempre la data di consegna segnalata da Amazon).

