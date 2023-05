Xiaomi 13 Lite al minimo storico: sconto sorprendente

La serie Xiaomi 13 è l’ultima lanciata sul mercato dal colosso cinese e copre diverse fasce di prezzo grazie ai 3 modelli presentati in Italia. Si va dal modello lowcost (lo Xiaomi 13 Lite) fino al modello premium che sfida l’iPhone 14 (lo Xiaomi 13 Pro). Quello di cui vi vogliamo parlare oggi è proprio la versione lowcost. Lo Xiaomi 13 Lite è uno smartphone che rispecchia a pieno la filosofia con cui l’azienda cinese si è fatta apprezzare in Italia: dispositivi con un prezzo inferiore alla concorrenza e realizzati con molta cura e professionalità.

Xiaomi 13 Lite che oggi troviamo anche in super promo al minimo storico su Amazon. Il merito è dello sconto del 26% che fa risparmiare ben 130€ sul prezzo di listino. Ottimo affare per uno smartphone dotato di uno schermo super fluido, del nuovo processore Snapdragon 7 Gen 1 e di una fotocamera principale di livello professionale da 50MP. Insomma, uno smartphone completo e oggi disponibile ancora a un super prezzo.

Xiaomi 13 Lite: la scheda tecnica

Per emergere in un mercato in cui gli smartphone si somigliano sempre più bisogna puntare su aspetti specifici. Ed è esattamente quello che fa lo Xiaomi 13 Lite. Per questo dispositivo l’azienda cinese ha optato per un ottimo comparto fotografico, dotandolo di una doppia fotocamera frontale, scelta più unica che rara. Le due fotocamere sono rispettivamente da 32MP (quella principale) e da 8MP (sensore di profondità). La combinazione dei due obiettivi permette di scattare selfie con un effetto bokeh molto naturale. Nella parte posteriore, invece, è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP, fotocamera ultragrandangolare e sensore per la profondità da 2MP. Non manca il supporto dell’intelligenza artificiale che ci aiuta a rendere le immagini più belle, soprattutto quando c’è poca luce.

Lo smartphone è dotato di uno schermo da 6,55" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120Hz. Il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos permette di godere a pieno di film e serie TV. Il motore di tutto è il processore Snapdragon 7 Gen 1, una novità lanciata dal produttore statunitense in questo 2023 e che vediamo ancora in pochissimi smartphone. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Chiudiamo con la batteria da 4500mAh che ti supporta fino a fine giornata e che grazie alla ricarica rapida da 67W impiega circa 30 minuti per essere "piena" al 100%.

Xiaomi 13 Lite in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico. Oggi troviamo lo Xiaomi 13 Lite in offerta su Amazon a un prezzo di 369€ e con uno sconto del 26%. Si tratta di un’ottima promo per un dispositivo che come abbiamo visto ha una scheda tecnica molto affascinante con componenti di ultima generazione. La disponibilità dello smartphone è immediata e la consegna avviene in pochissimi giorni. Approfittatene subito se siete alla ricerca di un nuovo telefonino con un rapporto qualità-prezzo elevato.

