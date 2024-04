Xiaomi, queste telecamere a prezzo stracciato: sono praticamente regalate

Fonte foto: Xiaomi

Non una, non due, bensì ben tre telecamere in offerta. Per cominciare al meglio questo weekend, su Amazon sono tornate in promo a un prezzo veramente speciale le telecamere di sicurezza Xiaomi, tra le migliori per rapporto qualità-prezzo tra quelli disponibili sul sito di e-commerce. Per essere più precisi, stiamo parlando della Xiaomi Smart Camera C200, della Xiaomi Smart Camera C300 e della Xiaomi Smart Camera C400. Come si può intuire dal nome, si tratta di tre videocamere con caratteristiche abbastanza simili, ma che si differenziano per alcune caratteristiche e soprattutto per la qualità delle immagini registrate.

A catturare l’attenzione è soprattutto lo sconto disponibile. Si aggira tra il 36% (per la C300) e il 40% (per la Smart Camera C200). Il prezzo è veramente competitivo: con poco più di 25 euro acquisti una videocamera facile da configurare e che migliora la sicurezza della tua abitazione. Le puoi controllare anche da remoto tramite l’applicazione e scoprire in ogni momento cosa sta accadendo dentro la tua abitazione. Se stavi cercando una telecamera per la tua abitazione, questa è l’offerta che fa per te.

Telecamere Xiaomi: prezzo, offerta e sconto Amazon

Con lo sconto di oggi, le tre telecamere Xiaomi diventano tra le migliori che puoi acquistare su Amazon. Il prezzo crolla e le fa diventare un prodotto best-buy da acquistare immediatamente. Vediamo modello per modello il prezzo e lo sconto a cui le trovi oggi sul sito di e-commerce.

Partiamo dalla più economica. La Xiaomi Smart Camera C200 è disponibile a un prezzo di 26,99 euro con uno sconto del 40%.

Per la Xiaomi Smart Camera C300 bisogna aggiungere pochi euro: oggi la trovi in promo a 34,99 euro con uno sconto del 36%.

Se sei alla ricerca di un modello con una qualità migliore delle immagini, oggi la Xiaomi Smart Camera C400 è disponibile a un prezzo di 39,99 euro con uno sconto del 38%.

Le tre videocamere sono già disponibili per essere spedite e la consegna avviene in tempi super rapidi. Avete anche 30 giorni di tempo per effettuare il reso gratuito, in modo da provarle fino a fondo.

Telecamere Xiaomi: caratteristiche e funzionalità

Non è una cosa di tutti i giorni trovare delle telecamere così economiche e con caratteristiche da top di gamma. I tre modelli Xiaomi si differenziano per alcuni componenti specifici e per la qualità delle riprese (la Xiaomi Smart Camera C400 assicura immagini con una risoluzione 2,5K), ma in linea generale sono molto simili. Le dimensioni sono compatte e puoi posizionarle in ogni parte della tua abitazione senza troppi problemi.

Sono dotate di un motore interno che permette all’obiettivo di ruotare di ben 360 gradi e di assicurare una copertura completa di tutta l’abitazione. Puoi posizionare il sensore della telecamera nella maniera che ritieni più corretta in pochissimi secondi. Sono dotate anche del supporto dell’intelligenza artificiale, che aiuta a riconoscere i movimenti compiuti all’interno della casa, in modo da non inviare notifiche false sull’app dello smartphone. Puoi effettuare videochiamate con audio bidirezionale con le persone presenti in casa.

Puoi archiviare le immagini in tre differenti modi. In locale utilizzando una scheda microSD (fino a 256GB), oppure su un dispositivo NAS che si collega alla telecamera. In alternativa puoi effettuare un backup sul cloud in modo da non occupare spazio sui dispositivi di archiviazione fisici.

