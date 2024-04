Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone ultra top: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Non tutti gli smartphone sono uguali, e nemmeno tutte le offerte che trovi su Amazon sono identiche tra di loro. In alcuni casi trovi una promo talmente eccezionale che l’unica cosa che puoi fare è approfittarne immediatamente e sperare che non finisca all’istante. E questo è uno di quei casi. Stiamo parlando dell’ottima offerta disponibile per lo Xiaomi 13T, smartphone top di gamma del produttore cinese che oggi trovi con uno sconto del 41% mai visto prima sul sito di e-commerce. Il risparmio è talmente esagerato che lo fa diventare immediatamente un best-buy: non approfittarne sarebbe un grossissimo errore.

Lo Xiaomi 13T rientra a pieno diritto nella categoria dei top di gamma, sebbene oggi lo paghi quanto un medio. È dotato di un’ottima scheda tecnica che si esalta per lo schermo super fluido, un processore MediaTek che assicura prestazioni top e un comparto fotografico che spicca sulla concorrenza. Il merito è della partnership firmata da Xiaomi con Leica, con il colosso della fotografia che ha lavorato sui singoli sensori e sull’ottimizzazione del software. Insomma, uno smartphone completo e a un prezzo mai visto prima.

Xiaomi 13T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione da non farsi scappare. Oggi trovi lo Xiaomi 13T in promo a un prezzo di 387,27 euro con uno sconto del 41% rispetto a quello di listino. Il risparmio è ottimo e sfiora i 300 euro. Per uno smartphone con queste caratteristiche si tratta veramente di un super prezzo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidi. Devi, però, essere veloce: le scorte stanno per terminare.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

Lo Xiaomi 13T è uno smartphone completo e versatile e che rispetto a tanti altri dispositivi della stessa fascia di prezzo ha un qualcosa in più, soprattutto sotto il punto di vista del comparto fotografico. Il merito è della partnership di Xiaomi con Leica, azienda leader nel mondo della fotografia. Leica si è concentrata sullo sviluppo di un sistema di fotocamere professionali e sull’ottimizzazione del software dell’app Fotocamera. Il risultato finale è un comparto fotografico posteriore con un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo da 50 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. La fotocamera frontale, invece, è da 20 megapixel. Il risultato finale è veramente ottimo e la qualità di foto e video è paragonabile a quello di smartphone che costano molto di più.

A tutto questo si aggiunge una scheda tecnica di prim’ordine, a partire dallo schermo. Lo Xiaomi 13T è dotato di un display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate che arriva fino a 144 Hz. Nell’utilizzo quotidiano è super scorrevole e fluido. Lo schermo protegge anche gli occhi dalle fastidiose luci blu. La potenza è assicurata dal processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra e da 8 gigabyte di RAM. La memoria interna è da ben 256 gigabyte.

Chiudiamo con la batteria da ben 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 67 W che impiega poco più di 30 minuti per arrivare al 100% di autonomia. Nel momento del bisogno assicura una carica extra in pochi minuti.

