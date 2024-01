Xiaomi, lo smartphone ultra-top al minimo storico: prezzo in picchiata

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Il 2023 è stato l’anno dei super smartphone. Tanti produttori hanno lanciato sul mercato dei telefoni con prestazioni eccezionali e in grado di scattare foto con una qualità professionale. Il 2023 è stato anche l’anno delle partnership: i produttori hanno stretto degli accordi con aziende con anni di esperienza nel campo fotografico. Un esempio è l’accordo che va oramai avanti da diversi anni tra Leica e Xiaomi e che in questo 2023 ha dato vita all’ottimo Xiaomi 13T. Smartphone top di gamma che assicura prestazioni eccezionali sotto ogni punto di vista: dallo schermo, passando per la batteria e arrivando fino al comparto fotografico.

Uno smartphone che compete ad armi pari con l’iPhone 15, ma che ha un vantaggio notevole: oggi costa praticamente la metà rispetto al telefono Apple. Il merito è dello sconto del 29% disponibile su Amazon e che fa scendere il prezzo sotto i 500 euro. Rispetto a quello di listino risparmi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Un’offerta succosa da non farsi scappare per uno dei migliori smartphone del 2023.

Xiaomi 13T: offerta, prezzo e sconto Amazon

Altra offerta top per uno smartphone premium. Lo Xiaomi 13T è in offerta su Amazon con uno sconto del 29% che fa scendere il prezzo a 499,90 euro. Si tratta del minimo storico e di uno dei migliori prezzi web per un dispositivo di questo genere. Bisogna anche aggiungere il fatto che il telefono è già disponibile e la consegna viene effettuata in meno di ventiquattro. Per effettuare il reso gratuito hai i classici trenta giorni di tempo. Non è tutto. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

A questo prezzo lo Xiaomi 13T diventa uno migliori smartphone in circolazione per rapporto qualità-prezzo. Per capirlo basta analizzare la scheda tecnica. Della partnership con Leica ne abbiamo già parlato e il comparto fotografico lo vediamo tra poco. Partiamo dallo schermo, uno dei migliori tra quelli presenti sul mercato. Lo Xiaomi 13T monta un display AMOLED CrystalRes con risoluzione FHD da 6,67" e refresh rate che arriva fino a 144 Hz. Un vero primato che lo rendo super fluido e scorrevole nell’utilizzo quotidiano. E la luminosità tocca un picco di 2.600nit, il che lo rende visibile anche sotto la luce del sole. La funzione di oscuramento alle alte frequenze, invece, affatica meno gli occhi quando lo utilizzi durante la notte. Le prestazioni sono esagerate grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra supportato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è uno degli elementi più importanti dello smartphone Xiaomi. Grazie alla collaborazione con Leica, il colosso cinese è riuscito a fare un grosso salto in avanti sotto questo punto di vista. Infatti, Leica ha lavorato sia sulla realizzazione dei singoli sensori sia su speciali modalità di scatto che ti permettono di dare libero sfogo alla tua creatività. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo sempre da 50 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 MP. La fotocamera per i selfie è da 20 megapixel. Grazie alla qualità professionale Leica, la qualità ottica dell’obiettivo è stata modificata e migliorata per offrire colori più ricchi, risoluzione ultraelevata, eliminazione dell’effetto ghosting e dei riflessi e una resa eccellente anche in ambienti estremi.

La batteria è da 5000 mAh e ti permette di arrivare a fine giornata senza troppi patemi. Non finisce qui perché hai a disposizione anche la ricarica rapida da 67W che impiega poco più di trenta minuti per avere il 100% di autonomia. La temperatura interna resta sempre sotto controllo grazie al sistema di dissipazione del calore professionale.

