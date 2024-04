Redmi Note 12 Pro Plus, con lo sconto Amazon il prezzo è crollato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Affare da non farsi scappare: oggi trovi il Redmi Note 12 Pro Plus in promo con uno sconto del 40% e risparmi quasi 200 euro. Ecco le caratteristiche

Iniziamo questa settimana con una super offerta come non la si vedeva da tanti mesi su Amazon. Stiamo parlando della promo eccezionale disponibile per il Redmi Note 12 Pro+: lo smartphone top di gamma di Xiaomi è disponibile con uno sconto del 40%, che non solo fa risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino, ma fa approfittare anche del minimo storico. Per uno smartphone con una fotocamera da 200 megapixel e delle prestazioni incredibile, si tratta di un super prezzo.

Per il Redmi Note 12 Pro Plus Xiaomi ha fatto le cose per bene, selezionando le migliori componenti disponibili sul mercato. Non deve spaventare il fatto che è uscito sul mercato da oramai un paio idi mesi: le prestazioni sono ancora ottime e riceve continuamente gli aggiornamenti software e di sicurezza. È impreziosito anche da una ricarica super rapida che impiega pochi più di quindici minuti per assicurare il 100% di autonomia. Insomma, una promo da cogliere al volo.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta imperdibile per uno smartphone veramente top. Oggi trovi il Redmi Note 12 Pro Plus in offerta a un prezzo di 281,90 euro, con uno sconto di ben il 40% rispetto a quello di listino. Si tratta di un risparmio di quasi 200 euro sul prezzo consigliato e di una delle migliori occasioni di questa settimana su Amazon per un telefono con queste caratteristiche (è a tutti gli effetti un vero top di gamma). Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi: non approfittarne sarebbe un grosso errore.

Redmi Note 12 Pro Plus: le caratteristiche tecniche

Uno smartphone che stupisce per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e il merito non è solo della promo disponibile su Amazon, ma anche della scheda tecnica voluta da Xiaomi per questo smartphone top di gamma. Non è cosa di tutti i giorni trovare un telefono con queste caratteristiche a un prezzo inferiore ai 300 euro. Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio le caratteristiche del Redmi Note 12 Pro Plus.

Il primo elemento che cattura subito l’attenzione è lo schermo Flow AMOLED con colori super vividi da 6,67 pollici e risoluzione FHD. Non manca la frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz che lo rende nell’utilizzo quotidiano ancora più fluido e scorrevole. La modalità luce solare lo rende leggibile anche sotto la luce del sole, mentre la modalità lettura offre un’esperienza simile a quella della carta, affaticando anche meno gli occhi dopo un utilizzo intenso. Le prestazioni sono assicurate dall’affidabile processore MediaTek Dimensity 1080 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Xiaomi si è concentrata molto sul comparto fotografico ed è riuscita a fare un piccolo capolavoro. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da ben 200 megapixel, lo stesso presente su telefoni con un prezzo molto superiore. Fotocamera con stabilizzazione ottica dell’immagine per scatti perfetti anche in condizioni difficili. A completare il comparto una fotocamera ultra-grandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 16 megapixel. Non mancano le tecnologie ad hoc sviluppate da Xiaomi per l’app fotocamera e che mettono a disposizione tante modalità di scatto differenti e molto utili.

Chiudiamo con un’altra caratteristica unica di questo smartphone: la ricarica HyperCharge da 120W che impiega poco più di 15 minuti per ricaricare la batteria da 5.000mAh. Difficilmente resterai con lo smartphone scarico.

