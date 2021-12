Xiaomi 12: tutte le novità sul top di gamma

È stata svelata ufficialmente la data di presentazione di Xiaomi 12 e, almeno per ora, il top di gamma dovrebbe essere lanciato soltanto in Cina il 28 dicembre. Nonostante manchino pochissimi giorni, c’è molta frenesia per cercare di scoprire tutte le sue caratteristiche prima di quella data e qualcosa sembra già essere venuto fuori.

Infatti, in rete sono apparse alcune immagini che ritraggono il dispositivo per intero, mostrandone le colorazioni, il design e i pixel della fotocamera, nonché le dimensioni del display. La fonte è abbastanza affidabile, perché si tratta del noto leaker Evan Blass e siamo veramente vicini alla data dell’evento di presentazione di Xiaomi. Bisogna dire che, rispetto ai numerosi rumor delle settimane scorse potremmo aver ottenuto diverse conferme. Ci resta ancora qualche dubbio rispetto all’altra variante (quella più grande) che potrebbe essere il modello Pro, mentre permane qualche possibilità di vedere anche una versione più economica.

Xiaomi 12, com’è fatto

Ciò che è certo è che Xiaomi 12 avrà almeno due varianti, entrambe con display in configurazione punch-hole e fotocamera selfie che svetta nel foro al centro dell’estremità superiore.

Nelle nuove immagini possiamo apprezzare per la prima volta la sua fotocamera tripla, i cui sensori – insieme al flash dual tone – trovano posto all’interno di una sporgenza rettangolare simile a quella sella serie Mi 10T. Quello più grande dovrebbe essere l’obiettivo principale da 50 megapixel, come si legge anche nell’immagine.

Le colorazioni dovrebbero essere grigia, blu e verde, con quest’ultima che potrebbe avere una particolare finitura in pelle. Per il resto, almeno a livello di design, non sembra che siano state effettuate rivoluzioni particolari rispetto agli smartphone Xiaomi.

Xiaomi 12, tutte le specifiche

Xiaomi 12 dovrebbe essere equipaggiato di display AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Non dovrebbero mancare Dolby Vision ed HDR10+ per godere di un’esperienza visiva mozzafiato.

Sul processore non ci sono particolari perplessità e dovrebbe essere confermato lo Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da memoria RAM fino a 12 GB ed almeno 256 GB di spazio di archiviazione. Per quanto riguarda il sistema operativo, c’è molta attesa per la MIUI 13, interfaccia grafica proprietaria basata su Android 12. La batteria, infine, potrebbe essere un’unità da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida e a quella wireless, a 67 e 30 Watt rispettivamente.

Aspettiamo di conoscere ulteriori dettagli anche per la variante Pro e per un possibile modello 12X, che farebbe uso di specifiche più modeste dei due top di gamma.