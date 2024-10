Xiaomi 15 e 15 Pro ufficiali in Cina: scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi ha presentato i nuovi Xiaomi 15 (in foto) e Xiaomi 15 Pro, i due top di gamma 2024 del colosso della tecnologia disponibili al momento solo in Cina.

Tantissime le novità messe sul piatto dall’azienda cinese, a partire dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, che arriva per la prima volta in assoluto nella scheda tecnica di uno smartphone. Oltre a questo, non manca un comparto fotografico di fascia alta realizzato in collaborazione con Leica e tante opzioni di personalizzazione che aiuteranno gli utenti a rendere un po’ più unico il proprio device.

Xiaomi 15: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi 15 ha un display OLED che misura 6,36 pollici, ha una risoluzione 1.5 K, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 3.200 nit di luminosità di picco. Il processore a bordo è un Qualcomm Snapdragon 8 Elite affiancato da 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna, non espandibile.

Tre le fotocamere posteriori realizzate, come al solito, in collaborazione con Leica: il sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo con zoom 2,6x di nuovo da 50 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 32 MP.

Sul fronte delle connessioni, c’è il 5G, il WiFi 7, Bluetooth 5.4, il chip per l’NFC, l’USB-C, l’emettitore a infrarossi e i vari sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti. Presente anche la comunicazione satellitare, ma solo in Cina.

La batteria ha una capacità di 5.400 mAh con ricarica rapida via cavo da 90 W e ricarica wireless da 50 W. Il sistema operativo è Android 15 con interfaccia utente HyperOS 2 a cui Xiaomi ha aggiunto una tecnologia proprietaria chiamata HyperCore che interviene su prestazioni, grafica, connettività e sicurezza migliorando l’efficienza del 45%, con una riduzione dei consumi del 52%, con benefici anche sulla gestione della temperatura del device. Garantiti, inoltre, cinque anni di aggiornamenti sul sistema operativo.

Infine presente la certificazione IP68, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Xiaomi 15 è già disponibile in Cina ai seguenti prezzi:

Xiaomi 15 12/256 GB – 4.499 yuan (584,86 euro)

Xiaomi 15 12/512 GB – 4.799 yuan (623,86 euro)

Xiaomi 15 16/512 GB – 4.999 yuan (649,86 euro)

Xiaomi 1516 GB/1 TB – 5.499 yuan (714,85 euro)

Per chi vuole maggiori personalizzazioni può acquistare una Custom Edition in 20 colori e due tipi di cornice, è disponibile solo nella configurazione da 16/512 GB, al prezzo di 4.999 yuan (649,89 euro). Disponibile anche una versione Argento brillante acquistabile per tutti i tagli di memoria al prezzo di 200 yuan in più rispetto ai colori standard.

Infine c’è la Diamond Custom Edition con cornice tempestata di diamanti e retro in pelle, disponibile solo nella variante da 16 GB/1 TB al prezzo di 5.999 yuan (779,35 euro), con opzioni tre colori esclusivi: Glacier White, Elephant Gray e Orange.

Xiaomi 15 Pro: scheda tecnica e prezzo

Xiaomi 15 Pro, invece, ha uno schermo OLED da 6,73 pollici, con risoluzione 2K, mentre refresh rate e luminosità di picco sono speculari all’altro modello. A protezione dello schermo stavolta c’è un vetro Xiaomi Ceramic Glass 2.0.

Identici anche il processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite e i tagli di memoria in dotazione con fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di archiviazione.

Cambia il comparto fotografico, realizzato sempre insieme a Leica; in questo caso, infatti, oltre al sensore principale (con OIS) e all’ultra-grandangolare da 50 MP abbiamo anche un teleobiettivo periscopico con zoom 5x di nuovo da 50 MP e di nuovo con OIS. La fotocamera frontale è sempre da 32 MP.

Identiche anche le connessioni, con 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, l’emettitore a infrarossi, i vari sistemi per il rilevamento della posizione e la comunicazione satellitare (in Cina).

Migliorano la batteria che sale 6.100 mAh e la ricarica che arriva a 120 W via cavo e a 80 W wireless. Il sistema operativo è sempre Android 15 con HyperOS 2. Infine, anche su questo modello è presente la certificazione IP68.

Anche Xiaomi 15 Pro è già disponibile in Cina, ai seguenti prezzi:

Xiaomi 15 Pro 12/256 GB – 5.299 yuan (688,86 euro)

Xiaomi 15 Pro 16/512 GB – 5.799 yuan (753,85 euro)

Xiaomi 15 Pro 16 GB/1 TB – 6.499 yuan (844,85 euro)

Disponibile anche in questo caso la versione Argento brillante per tutti i tagli di memoria, da acquistare a 200 yuan in più rispetto ai colori standard.