Xiaomi Pad 7 Series: schede tecniche e prezzi

I due nuovi tablet di Xiaomi rappresentano un buon compromesso per la fascia media: buoni i chip, schermo LCD e ottima batteria con ricarica veloce

Il colosso cinese dell’elettronica Xiaomi sta sfruttando il Mobile World Congress di Barcellona per presentare al mercato europeo diversi prodotti davvero interessanti, che vedremo arrivare in Italia nel corso delle prossime settimane. Oltre agli smartphone della serie Xiaomi 15, infatti, è in arrivo anche la serie di tablet Xiaomi Pad 7, formata da due modelli: Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro.

Xiaomi Pad 7 Pro: caratteristiche e prezzo

Xiaomi Pad 7 Pro è un tablet con display LCD da 11,2 pollici, con risoluzione 3.200×2.136 pixel e refresh rate fino a 144 Hz. La luminosità è elevata, per un tablet, e raggiunge gli 800 nit che, insieme alla compatibilità con i formati video HDR10 e Dolby Vision e con il suono Dolby Audio permette di usare questo device anche per la visione dei film (anche se il formato 3:2 non è l’ideale).

Il cuore di questo tablet è il chip Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage UFS 4.0 a disposizione. Questo processore ha potenza a sufficienza per la maggior parte delle app e mette a disposizione dell’utente le connessioni Bluetooth 5.4 e WiFi 7, ma non è prevista una versione con SIM telefonica.

Le fotocamere presenti sono solo due, ma buone: una posteriore da 50 MP e una frontale da 32 MP, entrambe non stabilizzate ma, si sa, solitamente i tablet si usano da fermi.

Interessante la batteria, sia per la capacità di 8.850 mAh che per la ricarica a 67 watt e per la presenza della ricarica wireless.

Xiaomi Pad 7 Pro si può usare anche con il pennino e con la tastiera esterna (retroilluminata) dotata di touchpad. Il tablet sarà in vendita in Italia a questi prezzi:

Xiaomi Pad 7 Pro 8/256 GB – 499 euro

Xiaomi Pad 7 Pro 12/512 GB – 599 euro

Xiaomi Pad 7: caratteristiche e prezzo

Rispetto alla versione Pro, lo Xiaomi Pad 7 normale ha molte caratteristiche in comune ma anche alcune differenze sostanziali. Lo schermo è identico, così come la possibilità di usare il pennino e di collegare la tastiera esterna con touchpad.

Diverso è il chip, un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 con 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage. Identiche le connessioni disponibili, tranne il WiFi che si ferma alla versione 6. Le fotocamere fanno un deciso passo indietro: frontale da 8 MP e posteriore da 13 MP.

La batteria ha la stessa capacità, pari a 8.850 mAh, ma la ricarica si ferma a 45 W (resta, però, la ricarica wireless). Questi, invece, i prezzi: