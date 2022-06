Xiaomi 13 arriva a novembre, Xiaomi 12 Ultra a luglio

A luglio arriverà il nuovo Xiaomi 12 Ultra, il primo smartphone con a bordo il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Questo modello va a completare la tripletta degli Xiaomi 12 chiudendo il cerchio dopo la presentazione dei telefoni Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro (nella foto) nel dicembre 2021. Lo riferisce l’esperto e leaker Digital Chat Station su Weibo. Sempre sul social cinese, dal profilo ufficiale di Xiaomi apprendiamo invece della presenza di un nuovissimo comparto fotocamere con lenti Leica. Secondo i rumor si tratterebbe un sensore da 50 MP, uno da 48 MP con un teleobiettivo 5x e una fotocamera ultra grandangolare da 48 MP.

Le novità però continuano, infatti @DCS ha anche affermato che nelle prossime settimane saranno rilasciati i telefoni Xiaomi 12s e Xiaomi 12s Pro con il SoC Snapdragon 8+ Gen 1. Ci sarà posto anche per una versione più economica che andrebbe sotto il nome di Xiaomi 12s Dimensity Edition che dovrebbe costare un po’ meno dei modelli precedenti avendo una ricarica rapida dimezzata e non provvista delle lenti Leica per la fotocamera principale. A novembre potrebbero essere presentati, invece i telefoni Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro che secondo indiscrezioni dovrebbero avere il SoC Snapdragon 8 Gen 2 e come sistema operativo Android 13.

Xiaomi 12 Ultra, 12S e 12S Pro con SD 8+ Gen 1

I tre nuovi telefoni top di gamma con a bordo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 sono stati individuati attraverso i documenti presentati all’ente di certificazione TENAA, con il nome in codice: L1, L2S, L3S e con taglio di memoria 12/512 GB.

I telefoni uscirebbero sul mercato con il nome di Xiaomi 12s, Xiaomi 12s Pro e Xiaomi 12 Ultra e ci sarebbe una quarta versione, il modello 2207122MC nome in codice L2M che corrisponderebbe allo Xiaomi 12 Dimensity Edition con il chip MediaTek Dimensity 9000 con ricarica rapida da 67 W e rappresenterebbe il modello più economico della serie Xiaomi 12.

Gli altri tre modelli, invece, avrebbero tutti la ricarica da 120 W.

Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro: come sarebbero

Riguardo questi due lanci sappiamo davvero poco, tranne che il processore a bordo sarebbe il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. La presentazione dovrebbe avvenire il prossimo novembre, al netto di tutte le disponibilità delle altre componenti elettroniche oltre al hip principale. Una disponibilità che, oggi e con questo mercato, nessuno può dare per certa.