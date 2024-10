Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi dei nuovi tablet

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi ha svelato i nuovi tablet Xiaomi Pad 7 e Xiaomi Pad 7 Pro che vanno ad arricchire l’offerta di prodotti della casa cinese, insieme ai top di gamma Xiaomi 15 e 15 Pro. I due tablet Android arrivano subito sul mercato cinese ma sono destinati, quasi certamente, anche al mercato globale e potrebbero debuttare a breve anche in Italia.

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: caratteristiche tecniche

I due tablet di Xiaomi sono molto simili: per entrambi c’è un display IPS LCD da 11,2 pollici con rapporto tra le dimensioni di 3:2 (la generazione precedente aveva un display in 16:10), risoluzione di 3.2K, refresh rate massimo di 144 Hz e luminosità di picco di 800 nit. I due Pad 7 misurano 251,22 x 173,42 x 6,18 mm e pesano 490 grammi.

La principale differenza tra il Pad 7 e il Pad 7 Pro è rappresentata dal chip. Per lo Xiaomi Pad 7, infatti, c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 mentre per il modello Pro troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3.

Entrambi i chip sono realizzati con processo produttivo a 4 nm ma 8s Gen 3 riesce a garantire una marcia in più in termini di prestazioni, sia per la CPU che per la GPU. La batteria, invece, è la stessa: i due tablet utilizzano una batteria da 8.850 mAh con ricarica rapida da 67 W.

Come da tradizione Xiaomi, inoltre, ci sono diverse combinazioni di RAM (8 e 12 GB) e storage (128 GB UFS 3.1, 256 GB UFS 4.0 e, per il solo modello Pro, 512 GB UFS 4.0). Il nuovi tablet di Xiaomi sono dotati di quattro altoparlanti compatibili Dolby Atmos, una porta USB-C (3.2 Gen 1) e la possibilità di sfruttare Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4.

Il sistema operativo è Android 15 con il nuovo HyperOS 2.0, con diverse funzioni AI, una inedita modalità desktop e alcune novità all’interfaccia rispetto alla versione precedente, basata su Android 14. I due tablet sono abbinabili a una tastiera flottante con retroilluminazione e touchpad e a una penna.

Xiaomi Pad 7 e Pad 7 Pro: prezzo e disponibilità

I tablet di Xiaomi entrano subito in fase di commercializzazione in Cina, con possibilità di scegliere tra tre colorazioni (Nero, Verde e Azzurro). Per quanto riguarda Xiaomi Pad 7, le configurazioni disponibili (e i relativi prezzi) sono:

8/128 GB – 1.999 yuan (circa 260 euro)

8/256 GB – 2.299 yuan (circa 300 euro)

12/256 GB – 2.599 yuan (circa 340 euro)

Lo Xiaomi Pad 7 Pro sarà disponibile in quattro configurazioni. Ecco i prezzi:

8/128 GB – 2.499 yuan (circa 325 euro)

8/256 GB – 2.799 yuan (circa 365 euro)

12/256 GB – 3.099 yuan (circa 405 euro)

12/512 GB – 3.499 yuan (circa 455 euro)

Per tutte le varianti (esclusa la 8/128 GB) c’è la possibilità di scegliere anche il rivestimento Nano Matte Screen che riduce i riflessi del pannello. Il costo aggiuntivo è di 200 yuan (meno di 15 euro).

Per ora, non sono disponibili informazioni sulla distribuzione globale dei tablet. Il debutto in Europa (per almeno una delle varianti dei nuovi Pad 7) potrebbe essere fissato per l’inizio del prossimo anno.