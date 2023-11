Xiaomi, lo smartphone ultra-top al minimo storico: prezzo in picchiata

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Gli accordi commerciali tra produttori di smartphone e colossi della fotografia non sono di certo una novità. Da oramai diversi anni vediamo telefoni con nella parte posteriore fotocamere realizzati da colossi come Leica e Hasselblad. E proprio Leica in questi mesi ha rinnovato la sua partnership con Xiaomi, lavorando a quattro mani alla produzione del nuovissimo Xiaomi 13T, smartphone uscito sul mercato da poche settimane e che subito ha entusiasmato per il suo comparto fotografico composto da sensori professionali e che assicurano immagini e video con una qualità elevatissima.

Uno smartphone pensato per prestazioni sempre al limite e che non ha paura di essere paragonato ad altri dispositivi lanciati in questo ultimo periodo, come ad esempio l’iPhone 15. Oggi, però, non siamo qui a decantare le lodi dello smartphone, ma a parlarti della nuova promo eccezionale disponibile su Amazon e che riguarda proprio lo Xiaomi 13T e che lo fa diventare un vero best-buy. Lo smartphone premium del colosso cinese è in offerta con uno sconto del 29% che ti fa risparmiare ben 200€ sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e anche di una delle migliori offerte per uno smartphone di questo genere. A questo prezzo è un affare da non farsi scappare.

Xiaomi 13T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi trovi lo Xiaomi 13T a un prezzo di 499,99€, con uno sconto di ben il 29%. Per un telefono uscito sul mercato da pochissime settimane si tratta di una promo mai vista prima che lo fa diventare uno dei best-buy del momento. Se stavate cercando un nuovo telefono o il regalo perfetto per Natale, questo è quello che fa per voi. Amazon ha anche esteso il periodo di reso fino al 31 gennaio 2024, quindi avete tutto il tempo per prendere la vostra decisione. Non finisce qui: potete anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che puoi attivare in fase di check-out.

Se siete alla ricerca di un’offerta ancora più ricca, sempre su Amazon avete la possibilità di acquistare un bundle che comprende lo Xiaomi 13T e il Redmi Pad SE, un tablet dal valore di 200€ e che praticamente ti viene regalato. Il prezzo del bundle, infatti, è di 699€ ed equivale al costo di listino dello Xiaomi 13T. Anche in questo caso c’è la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

Cosa differenzia lo Xiaomi 13T da tutti gli altri smartphone lanciati finora dal produttore cinese? Molto semplice, il comparto fotografico. La partnership firmata con Leica ha permesso a Xiaomi di dotare lo smartphone non solo di sensori fotografici unici, ma anche di sviluppare delle tecnologie ad hoc che migliorano la qualità delle immagini e degli scatti. Nella parta posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, un obiettivo ultragrandangolare da 12MP e per finire un teleobiettivo da 50MP con lunghezza focale equivalente da 50mm. Il risultato finale è stupefacente, anche grazie alle diverse modalità di scatto sviluppate da Leica e che trovi nell’app Fotocamera.

La potenza senza controllo, però, non serve a nulla. Per questo motivo sotto la scocca trova posto l’ottimo processore MediaTek Dimensity 8200 Ultra che, oltre ad assicurare prestazioni elevate, permette di gestire al meglio ogni funzione dello smartphone, compreso il comparto fotografico. Altrettanto valido lo schermo. Lo smartphone è dotato di un display CrystalRes con risoluzione FHD, refresh rate fino a 144Hz (uno dei valori più elevati sul mercato) e raggiunge un picco di luminosità fino a 2600nit.

La batteria da 5.000mAh ti accompagna per tutta la giornata senza troppi problemi e grazie alla ricarica turbo da 67W impiega poco più di mezz’ora per avere il 100% di autonomia.