Xiaomi, lo smartphone ultra top al minimo storico: è da comprare subito

Uno dei migliori smartphone usciti negli ultimi mesi del 2023 e che resta in questo inizio di 2024 uno dei più interessanti. Stiamo parlando dello Xiaomi 13T, smartphone super top di gamma sul quale il produttore cinese ha puntato tantissimo. A tutti gli effetti è un concorrente diretto dell’iPhone 15: è dotato di un comparto fotografico professionale realizzato insieme a Leica (di cui parleremo in maniera approfondita nei prossimi paragrafi), uno schermo super fluido e con pochi eguali sul mercato e un processore che ti assicura il massimo sostegno con ogni applicazione. Insomma, lo smartphone perfetto per chi è alla ricerca di un qualcosa in più rispetto a quanto possono offrire la gran parte dei telefoni presenti sul mercato.

Uno smartphone che da oggi ha un qualcosa in più anche per quanto riguarda il prezzo. Su Amazon, infatti, è disponibile in promo speciale al minimo storico e con uno sconto di ben il 29% che abbatte il prezzo. Risparmi 200 euro e approfitti anche del minimo storico. Chiedere di più a questo prezzo è veramente difficile: il suo valore sul mercato è decisamente più alto. Non farti scappare questa opportunità e approfittane immediatamente cliccando sul link qui in basso.

Xiaomi 13T in offerta su Amazon: prezzo e sconto

In un mercato sempre più ricco di smartphone e di possibilità di scelta per gli utenti, a fare la differenza resta ancora il prezzo. Per questo motivo lo Xiaomi 13T che troviamo oggi in promo speciale su Amazon a un prezzo di 499,90 euro grazie allo sconto del 29% è un vero best-buy. Come potete leggere nel prossimo paragrafo, questo smartphone ha tutto quello che di cui hai bisogno per avere in tasca un dispositivo che allo stesso tempo ti permette di scattare immagini di livello professionale e di giocare alle app più in voga senza nessun problema. Il risparmio è di ben 200 euro puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

Cosa rende speciale lo Xiaomi 13T rispetto ai tanti dispositivi della stessa fascia di prezzo presenti sul mercato? Il comparto fotografico. Non bisogna girarci troppo intorno, è questo l’elemento che contraddistingue lo smartphone Xiaomi. Il merito è della partnership firmata con Leica, azienda storica nel ramo della fotografia. Leica ha prodotto sia i sensori, sia alcuni settaggi e filtri ad hoc che trovi direttamente nell’app fotocamera. Inutile dire che la qualità delle immagini e dei video è superiore rispetto alla media. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale da 50 megapixel, supportata da un teleobiettivo da 50 megapixel e da una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare la fotocamera da 20 megapixel.

Altro punto forte è lo schermo. Xiaomi ha dotato lo smartphone di un display AMOLED CrysalRes da 6,67 pollici e con una risoluzione FHD. A stupire è anche la luminosità che raggiunge dei picchi di 2600 nit e lo rende super visibile anche sotto la luce diretta del sole. La frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz è la ciliegina sulla torta: utilizzo super fluido nella vita di tutti i giorni. La funzione di oscuramento alle alte frequenze affatica meno gli occhi quando utilizzi il telefono al buio. La potenza, invece, è assicurata dal processore MediaTek Dimensity 8200, accompagnato da 8GB di RAM e da 256GB di memoria interna.

Ottima la batteria da 5.000mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi. Compatibile con la ricarica rapida da 67W che impiega poco più di 30 minuti per il 100% di autonomia.

