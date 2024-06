Xiaomi, prezzo crollato per lo smartphone ultra top: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Nel mondo della telefonia il nuovo scontro tra i produttori si combatte non tanto sul design o sulle prestazioni, bensì sulla qualità degli scatti fotografici. In un periodo storico in cui i telefoni sono tutti più o meno uguali tra di loro, i produttori hanno individuato questo nuovo "campo di battaglia". Non è un caso che negli ultimi anni, sempre più aziende hanno cercato di chiudere delle partnership con multinazionali che producono obiettivi fotografici e con tanti anni di esperienza nel settore. Tra queste c’è anche Xiaomi che ha sottoscritto un accordo con Leica, un colosso nel mondo della fotografico. Questo accordo ha dato vita ai sensori fotografici che troviamo sullo Xiaomi 13T, uno smartphone top di gamma che viene impreziosito da un comparto fotografico che difficilmente trovi in giro.

Oltre ad avere una scheda tecnica invidiabile, da oggi lo Xiaomi 13T ha anche un prezzo che lo fa diventare di diritto uno dei telefoni più interessanti del panorama e della fascia alta. Il merito è dell’offerta con sconto del 41% presente su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 250 euro. Una cifra tutt’altro che da disprezzare. Questo smartphone oltre ad avere un comparto fotografico che ti permette di utilizzarlo come se fosse una macchinetta fotografica, è dotato anche di un ottimo processore, uno schermo ad altissima definizione e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno e che si ricarica in un lampo. Clicca sul banner e completa l’acquisto.

Xiaomi 13T: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta mai vista prima. Da oggi trovi lo Xiaomi 13T in offerta con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a soli 388 euro, il punto più basso raggiunto nell’ultimo periodo. Per alleggerire la spesa hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto e che si attiva in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochi giorni. Beneficia dei privilegi Amazon Prime, tra cui la possibilità di effettuare il reso entro 14 giorni dall’acquisto.

Xiaomi 13T: la scheda tecnica

Partiamo dal comparto fotografico, la novità più interessante presente sullo Xiaomi 13T. Il colosso cinese ha chiuso un accordo con Leica che ha fornito le fotocamere presenti sullo smartphone e ha lavorato anche sulla parte di ottimizzazione tecnica. Nella parte posteriore trovi una fotocamera principale Leica da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, un teleobiettivo Leica sempre da 50 megapixel e una fotocamera ultra-grandangolare da 12 megapixel. Un comparto versatile che lo rende perfetto per ogni situazione, anche grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale che intervengono in tempo reale per migliorare la qualità delle foto. La stessa Leica ha lavorato su alcune funzioni che trovi direttamente nell’app Fotocamera.

Un altro elemento di spicco è lo schermo. Sullo smartphone trovi un display CrystalRes da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, uno dei valori più elevati per telefoni di questo tipo. A differenziarlo rispetto agli altri smartphone, però, è la luminosità che arriva a toccare un picco di 2.600 nit, un vero record. La frequenza di aggiornamento può essere impostata su diversi livelli in base alla tipologia di contenuto per ottimizzare anche il consumo di batteria. Per proteggere la vista e affaticare meno gli occhi c’è la funzione di oscuramento alle alte frequenze quando lo utilizzi di notte. Prestazioni eccezionali grazie alla presenza del processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Chiudiamo con l’ottima batteria da 5.000mAh con ricarica rapida fino a 67 W che impiega poco più di trenta minuti per assicurarti il 100% di autonomia.