Xiaomi, crolla il prezzo dello smartphone top: sconto irripetibile

Come cominciare al meglio il weekend se non con una super offerta Amazon? Da oggi, infatti, trovi lo Xiaomi 14, uno dei migliori smartphone premium disponibili sul mercato, a un prezzo irripetibile grazie allo sconto del 30% che trovi in pagina. Un risparmio considerevole che sfiora i 300 euro, una cifra tutt’altro che da disprezzare per un telefono che ha veramente pochi eguali sul mercato. E hai anche la possibilità di pagarlo a rate.

Cosa rende unico lo Xiaomi 14? Sicuramente il comparto fotografico. Per l’occasione Xiaomi ha riconfermato la partnership con Leica che buoni risultati ha dato in questi anni. Il colosso delle ottiche ha lavorato sia sui singoli obiettivi che trovi nella parte posteriore, sia sulle tecnologie presenti nell’app fotocamere. Una combo che permette allo Xiaomi 14 di essere uno dei migliori cameraphone che trovi sul mercato. È come avere una macchina fotografica sempre con te. Anche il resto delle componenti non ti delude: processore super performante, schermo scintillante e una batteria che si ricarica in un lampo. Cosa vuoi di più da uno smartphone top?

Xiaomi 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’occasione veramente unica da non farsi scappare. Da oggi trovi lo Xiaomi 14 a un prezzo di 652,99 euro con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio è molto interessante e sfiora i 300 euro. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito hai i soliti 14 giorni da quando ricevi la consegna. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Xiaomi 14: la scheda tecnica

Con lo Xiaomi 14 il produttore cinese ha fatto un ulteriore salto in avanti, diventando un punto di riferimento nella gamma dei cameraphone. Il merito è in primis della collaborazione con Leica, azienda leader nel settore delle ottiche che ha realizzato per Xiaomi gli obiettivi del sistema fotografico posteriore. Un comparto eccellente composto dall’obiettivo principale Leica Summilux da 50 megapixel, da un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel e un sensore macro da 75 mm. La fotocamera frontale, invece, è da ben 32 megapixel e puoi scattare selfie già pronti da caricare sui social. Leica ha lavorato con Xiaomi anche per offrire un’esperienza di utilizzo delle fotocamere unico che permette anche di registrare video con una qualità professionale.

Il resto della scheda tecnica è di livello altrettanto eccellente, a partire già dallo schermo. Lo Xiaomi 14 è dotato di un display di 6,36 pollici molto compatto con una risoluzione 1,5K, superiore al FHD. Refresh rate fino a 120 Hz per un utilizzo fluido nell’utilizzo giornaliero, mentre la luminosità raggiunge un picco di 3.000nit. Lo schermo è pensato anche per proteggere gli occhi dopo un utilizzo intenso grazie alla tripla certificazione TÜV Rheinland. Ottimo anche il processore Snapdragon 8 Gen 3 supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Non possiamo che concludere con la batteria da 4610mAh con ricarica rapida a 90W che impiega circa mezzora per assicurare il 100% di autonomia.

