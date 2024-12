Xiaomi, crolla per Natale il prezzo dello smartphone top: offerta shock

Lo Xiaomi 14 è in offerta su Amazon con uno sconto di ben 300 euro e lo puoi pagare a rate a tasso zero. Fotocamere sviluppate da Leica di livello professionale.

Di smartphone "leggendari" in questo 2024 ne abbiamo visti molti, ma ce ne sono alcuni che hanno lasciato il segno. Tra questi c’è sicuramente lo Xiaomi 14, telefono premium del colosso cinese uscito da oramai qualche mese, ma che è diventato ben presto uno dei migliori di tutto l’anno. Il merito è del grande salto in avanti fatto da Xiaomi soprattutto sotto il punto di vista fotografico. Grazie alla partnership con Leica, i miglioramenti sono stati netti e lo Xiaomi 14 è uno dei migliori cameraphone di tutto l’anno. Oltre al sistema fotografico, lo smartphone è dotato di componenti di ultima generazione che assicurano prestazioni di livello superiore e con cui puoi fare veramente di tutto, senza limiti.

Oggi, però, parliamo di questo telefono non tanto per la sua scheda tecnica, quanto per l’offerta in esclusiva disponibile su Amazon. In vista dei regali di Natale, lo Xiaomi 14 è disponibile in offerta con un ottimo sconto di 300 euro che fa scendere il prezzo al punto più basso degli ultimi mesi. La promo non finisce qui: infatti hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero e diminuire l’esborso iniziale. Se a tutto questo aggiungi anche la possibilità di fare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025, ecco che diventa assolutamente il telefono da acquistare oggi.

Xiaomi 14

Xiaomi 14 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Lo Xiaomi 14 è disponibile su Amazon a un prezzo di 799 euro, con uno sconto del 27% rispetto a quello di listino. Per un telefono con queste caratteristiche e componenti si tratta di un prezzo veramente speciale e di un’esclusiva Amazon, da come si intuisce dall’etichetta presente nella pagina prodotto. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate da 159,98 euro al mese e per la consegna a casa devi aspettare pochissimo tempo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025 e quindi lo puoi già acquistare oggi come regalo di Natale.

Xiaomi 14

Xiaomi 14: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi 14 è un telefono che si posiziona nella fascia altissima del mercato e non ha paura di essere confrontato con gli altri big del mercato come l’iPhone 16 o il Galaxy S24. Lo smartphone ha una scheda tecnica portata all’estremo e che si caratterizza per un display CrystalRes da 6,36 pollici con risoluzione 1,5K (più elevata del FullHD) e refresh rate dinamico fino a 120 Hz. La luminosità tocca un picco di 3.000nit che lo rende uno dei più lucenti sul mercato. Le cornici praticamente assenti e il display dalle dimensioni contenute lo rendono uno dei più maneggevoli tra i top di gamma. Le prestazioni dello smartphone sono ottime grazie alla combinazione tra il processore Snapdragon 8 Gen 3 e i 12 gigabyte di RAM. Lo spazio di archiviazione è di ben 512 gigabyte.

Come già anticipato, il piatto forte dello smartphone è sicuramente il comparto fotografico. La collaborazione con Leica sta dando i suoi frutti e lo Xiaomi 14 è un vero cameraphone. Leica ha lavorato molto sull’ottimizzazione del sistema di fotocamere e ha prodotto anche il sensore della fotocamera principale. Il risultato finale è una tripla fotocamera nella parte posteriore con sensore principale da 50 megapixel, obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e sensore macro con lenti flottanti e stabilizzatore ottico dell’immagine. Per i selfie, invece, hai a disposizione una fotocamera da 32 megapixel. Nell’app fotocamera hai a disposizione anche alcuni strumenti sviluppati direttamente da Leica che rendono ancora più unici i tuoi scatti e i tuoi video.

Chiudiamo con la batteria da 4.610 mAh con supporto alla ricarica rapida da 90 W. Arrivare a fine giornata non sarà di certo un tuo problema.

Xiaomi 14