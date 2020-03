Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ufficiale in Italia: caratteristiche, prezzo e data di uscita

Dopo la presentazione in Cina avvenuta il mese scorso, Xiaomi porta anche in Europa i nuovi smartphone della famiglia Mi 10. Parliamo di smartphone al plurale perché sono ben tre i dispositivi lanciati dall’azienda cinese: oltre al Mi 10 c’è il Mi 10 Pro e il Mi 10 Lite 5G, la vera sorpresa della presentazione essendo uno smartphone che nessuno si aspettava.

Le caratteristiche del Mi 10 e del Mi 10 Pro erano state ampiamente preannunciate: ciò che bisognava sapere era solamente il prezzo di lancio e la data di uscita. I due dispositivi saranno disponibili in Italia dal 7 aprile a un prezzo che, però, non farà felicissimi gli appassionati dell’azienda cinese. Rispetto al passato i prezzi sono decisamente aumentati: si parte da 799 euro per il Mi 10. Un aumento così considerevole dei prezzi è dovuto essenzialmente alla crescita dei costi di produzione: i due smartphone sono a tutti gli effetti dispositivi premium in grado di sfidare Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro e il nuovo Huawei P40 Pro presentato ieri.

Il Mi 10 Lite 5G, invece, è una lieta sorpresa. Xiaomi ha voluto riaffermare il proprio predominio nella categoria dei migliori smartphone per rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo ha caratteristiche top con l’aggiunta del modem per il 5G, il tutto a meno di 400 euro. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato a maggio.

Scheda tecnica Mi 10

Leggendo le caratteristiche tecniche del Mi 10 si ha la sensazione di avere di fronte uno smartphone top di gamma. E infatti è proprio così. A bordo c’è lo Snapdragon 865 con a supporto 8GB di RAM e 128-256GB di memoria interna. Lo schermo ha una diagonale da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz.

Il comparto fotografico è molto interessante: quadrupla fotocamera con sensore principale a 108 Megapixel, obiettivo grandangolare da 13 Megapixel, obiettivo ToF da 2 Megapixel e fotocamera macro da 2 Megapixel. La fotocamera frontale posizionata all’interno di un foro in alto a destra dello schermo è da 20 Megapixel.

Batteria da 4780 mAh con ricarica rapida a 30 W. Presente anche la ricarica wireless a 30W e la ricarica inversa. A bordo Android 10 con la MIUI 11

Caratteristiche Mi 10 Pro

Grande attenzione è stata posta al Mi 10 Pro, a tutti gli effetti uno smartphone pensato per la fascia premium. Con il fratello minore condivide parte della scheda tecnica: lo schermo da 6,67 pollici con refresh rate a 90 Hz e lo Snapdragon 865. Il Mi 10 Pro, a supporto ha 8-12GB di RAM e 256-512GB di memoria interna (in Italia è previsto solamente il modello 8-256GB).

Diverso, invece, il comparto fotografico. Il numero di sensori posteriori è sempre di quattro, ma oltre al sensore principale da 108 Megapixel troviamo un obiettivo ultragrandangolare da 20 Megapixel e due teleobiettivi rispettivamente da 12 Megapixel e 8 Megapixel.

La batteria è da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 50W. Come nel Mi 10, anche su questo dispositivo è presente la ricarica wireless a 30W e la ricarica inversa.

Prezzo e data di uscita

Il Mi 10 e il Mi 10 Pro saranno disponibili in Italia dal 7 aprile su Amazon, Mi.com e su tutti i principali siti di e-commerce.

Come anticipato, il prezzo dei due dispositivi è aumentato rispetto alle versioni precedenti. Si parte dai 799,99 euro per la versione 8-128GB del Mi 10, fino ad arrivare ai 999,99 euro del Mi 10 Pro (8-256GB). Disponibile anche il Mi 10 8-256GB a 899,99 euro. Per chi effettua il pre-ordine dal 28 marzo al 6 aprile riceve in bundle le Mi True Wireless Earphones 2, le nuove cuffie wireless di Xiaomi.

Mi 10 Lite 5G, caratteristiche e prezzo in Italia

Il pezzo forte della presentazione di Xiaomi è il Mi 10 Lite 5G. Si è trattato di una vera e propria sorpresa e un segnale forte voluto dare dall’azienda cinese dopo il considerevole aumento dei prezzi per i due top di gamma. Infatti, il Mi 10 Lite 5G sarà disponibile in Italia a partire da 399,99 euro per il modello con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna.

A bordo trova posto il processore Snapdragon 765G con modem 5G incorporato. Differente anche il comparto fotografico incastonato in un bumper rettangolare leggermente rialzato rispetto alla scocca. I sensori sono quattro: principale da 48 Megapixel, grandangolare da 8 Megapixel e doppia fotocamera da 2 Megapixel per il sensore di profondità e quello macro.

Batteria da 4160mAh con supporto alla ricarica rapida. A bordo Android 10 con la MIUI 11.

Non c’è una data certa, ma lo smartphone lowcost dovrebbe arrivare prima della fine di maggio, come annunciato durante la conferenza stampa.