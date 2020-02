Xiaomi Mi 10, fotocamera da urlo e ricarica super veloce

12 Febbraio 2020 - Manca solo un giorno alla presentazione ufficiale dello Xiaomi Mi 10 che si terrà in Cina, ma probabilmente solo online. Il Coronavirus, infatti, sta mettendo in ginocchio il mercato della tecnologia, con molte fabbriche che ancora non riaprono e aziende che hanno messo in pausa i progetti per i nuovi smartphone. Xiaomi per il momento non ha voluto cambiare i propri piani in modo drastico, ma ha solamente cambiato alcune modalità per garantire la massima sicurezza ai propri dipendenti e agli utenti.

Per la presentazione del Mi 10 e Mi 10 Pro è tutto pronto e nelle ultime ore sono arrivate nuove conferme sulle caratteristiche dei due dispositivi. A fornirle è direttamente Lei Jun, CEO dell’azienda, tramite il suo account su Weibo, social molto utilizzato in Cina. Lei Jun ha confermato che il Mi 10 e il Mi 10 Pro avranno uno schermo con refresh rate a 90Hz che garantirà una maggior velocità nell’utilizzo quotidiano e una ricarica super-fast a 50W. Per conoscere il resto delle caratteristiche non resta che aspettare il 13 febbraio.

Scheda tecnica Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

Due smartphone simili, ma non troppo. Come fatto anche in passato, Xiaomi lancerà due versioni del proprio smartphone top di gamma: Mi 10 e Mi 10 Pro. La differenza principale sarà nelle dimensioni (il Mi 10 Pro avrà uno schermo da almeno 6,5 pollici) e nel numero di fotocamere posteriori.

Il Mi 10 e Mi 10 Pro condivideranno la stessa architettura hardware: Snapdragon 865 con 8-12GB di RAM e 128-256GB di memoria interna. Probabilmente il modello Pro avrà anche una versione con 16GB di RAM. Lo schermo del Mi 10 dovrebbe essere da 6-6.2 pollici, mentre quello del Mi 10 Pro arriverà fino a 6.5”. I bordi saranno leggermente stondati.

Sul comparto fotografico è stata confermata la presenza del sensore da 108 Megapixel sia sul Mi 10 sia sul Mi 10 Pro. In totale i sensori posteriori dovrebbero essere tre o quattro, in base al modello scelto.

Batteria da almeno 4.000mAh con supporto alla ricarica super rapida a 50W. La ricarica wireless, invece, sarà da 30W. Presente anche la ricarica wireless inversa a 10W.

Prezzo e data di uscita Mi 10

Presentazione ufficiale in Cina fissata per il 13 febbraio, mentre in Europa Xiaomi arriverà il 23 febbraio in occasione del Mobile World Congress 2020, evento a cui l’azienda cinese ha confermato la propria presenza.

Sul prezzo del Mi 10 e Mi 10 Pro ci sono molti dubbi. Il CEO dell’azienda ha confermato che saranno superiori rispetto agli anni passati a causa della presenza di hardware di ottimo livello, ma non si è sbottonato più di tanto. Nei giorni precedenti si era parlato di prezzi tra i 900 e i 1000 euro, ma non rispetterebbero la filosofia di Xiaomi. Molto più probabile un prezzo di lancio tra i 550 e i 600 euro per la versione base e di di 650-700 euro per il Mi 10 Pro.